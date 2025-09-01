Svet

CIK U PRIŠTINI: Verifikovao učešće Srpske liste i Srpske demokratije na lokalnim izborima

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

01. 09. 2025. u 22:56

CENTRALNA izborna komisija u Prištini prihvatila je odluke Panela za žalbe i prigovore i verifikovala učešće kandidata Srpske liste i Srpske demokratije na lokalnim izborima 12. oktobra na Kosovu i Metohiji.

ЦИК У ПРИШТИНИ: Верификовао учешће Српске листе и Српске демократије на локалним изборима

Srpska lista

-Što se tiče sprovođenja odluka panela, imamo dve već pravosnažne odluke. Jednu A3/25 u vezi sa nalogom za overu Srpske liste i jednu A6/25 za overu Srpske demokratije. Dve odluke su postale pravosnažne, takođe imamo potvrdu Vrhovnog suda da nema pitanja koje treba rešiti po žalbi. U vezi sa njima, pošto imamo pravosnažan nalog za njihovo sprovođenje, biće doneta odluka za sprovođenje ove dve odluke, izjavio je predsednik CIK-a Krešnik Radonići na sednici izborne komisije, preneo je RTS.

Vrhovni sud u Prištini odbacio je žalbu dvojice članova CIK-a iz Samoopredeljenja na odluku izbornog panela za žalbe i predstavke o sertifikaciji Srpske liste za lokalne izbore 12. oktobra.

Samoopredeljenje je 26. avgusta vrhovnom sudu u Prištini podnelo žalbu na odluku izbornog panela za žalbe i predstavke, kojom je centralnoj izbornoj komisiji naloženo da Srpskoj listi odobri učešće na lokalnim izborima na Kosovu i Metohiji raspisanim za 12. oktobar.

Izborni panel za žalbe je 24. avgusta poništio odluku CIK-a da odbije potvrđivanje kandidata Srpske liste zbog, kako je navedeno, procene da nisu ispunjavali zakonske kriterijume za učešće na izborima.

Predstavnici Srpske liste su u žalbi na odluku CIK-a istakli da je ona protivzakonita i diskriminatorska i ukazali da je kancelarija za registraciju, potvrđivanje i finansijsku kontrolu političkih subjekata dala 20. avgusta preporuku CIK-u za potvrđivanje kandidata te stranke.

Samoopredeljenje je i pred izbore za skupštinu privremenih institucija održane 9. februara pokušalo da spreči sertifikaciju Srpske liste, pa je njena prijava za učešće na izborima overena tek posle presude vrhovnog suda.

(sputnikportal.rs)

