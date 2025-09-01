CIK U PRIŠTINI: Verifikovao učešće Srpske liste i Srpske demokratije na lokalnim izborima

CENTRALNA izborna komisija u Prištini prihvatila je odluke Panela za žalbe i prigovore i verifikovala učešće kandidata Srpske liste i Srpske demokratije na lokalnim izborima 12. oktobra na Kosovu i Metohiji.

Srpska lista

-Što se tiče sprovođenja odluka panela, imamo dve već pravosnažne odluke. Jednu A3/25 u vezi sa nalogom za overu Srpske liste i jednu A6/25 za overu Srpske demokratije. Dve odluke su postale pravosnažne, takođe imamo potvrdu Vrhovnog suda da nema pitanja koje treba rešiti po žalbi. U vezi sa njima, pošto imamo pravosnažan nalog za njihovo sprovođenje, biće doneta odluka za sprovođenje ove dve odluke, izjavio je predsednik CIK-a Krešnik Radonići na sednici izborne komisije, preneo je RTS.

Vrhovni sud u Prištini odbacio je žalbu dvojice članova CIK-a iz Samoopredeljenja na odluku izbornog panela za žalbe i predstavke o sertifikaciji Srpske liste za lokalne izbore 12. oktobra.

Samoopredeljenje je 26. avgusta vrhovnom sudu u Prištini podnelo žalbu na odluku izbornog panela za žalbe i predstavke, kojom je centralnoj izbornoj komisiji naloženo da Srpskoj listi odobri učešće na lokalnim izborima na Kosovu i Metohiji raspisanim za 12. oktobar.

Izborni panel za žalbe je 24. avgusta poništio odluku CIK-a da odbije potvrđivanje kandidata Srpske liste zbog, kako je navedeno, procene da nisu ispunjavali zakonske kriterijume za učešće na izborima.

Predstavnici Srpske liste su u žalbi na odluku CIK-a istakli da je ona protivzakonita i diskriminatorska i ukazali da je kancelarija za registraciju, potvrđivanje i finansijsku kontrolu političkih subjekata dala 20. avgusta preporuku CIK-u za potvrđivanje kandidata te stranke.

Samoopredeljenje je i pred izbore za skupštinu privremenih institucija održane 9. februara pokušalo da spreči sertifikaciju Srpske liste, pa je njena prijava za učešće na izborima overena tek posle presude vrhovnog suda.

(sputnikportal.rs)

BONUS VIDEO - Helikopteri Ka-32 i Super puma u akciji gašenja požara u Kamenoj gori