MADURO O RASPOREĐIVANJU MORNARICE SAD: Venecuela se suočava sa najvećom pretnjom

PREDSEDNIK Venecuele Nikolas Maduro rekao je danas da Sjedinjene Američke Države prete toj zemlji raspoređivanjem mornarice i da je gomilanje trupa deo napora da se opravda intervencija protiv Venecuele i poručio da se ta zemlja "neće pokoriti".

Foto: Printscreen

-Venecuela se suočava sa najvećom pretnjom koja je viđena na našem kontinentu u poslednjih 100 godina. Ovakva situacija nikada nije viđena, rekao je Maduro na konferenciji za novinare, obraćajući se i prisutnim civilnim i vojnim zvaničnicima u Karakasu.

On je kazao da je njegova zemlja mirna, ali da neće pokleknuti pred pretnjama.

Tenzije između SAD i Venecuele su porasle poslednjih nedelja, nakon gomilanja američke mornarice u Južnim Karibima i obližnjim vodama, što, prema rečima američkih zvaničnika, ima za cilj da odgovori na pretnje latinoameričkih narko kartela.

Američki predsednik Donald Tramp je postavio suzbijanje narko kartela kao centralni cilj svoje administracije, deo šireg napora da se ograniči migracija i obezbedi južna granica SAD.

Početkom avgusta, SAD su udvostručile nagradu za informacije koje vode do hapšenja Madura na 50 miliona dolara, zbog optužbi za trgovinu drogom i veze sa kriminalnim grupama.

(Tanjug)

