Svet

ZATVARA SE 721 ŠKOLA: Manjak đaka u Grčkoj stavio katanac na obrazovne ustanove

Branka Borisavljević

01. 09. 2025. u 17:44

ZBOG manjka učenika, nova školska godina neće početi u čak 721 školi u grčkoj, koje će biti zatvorene ili privremeno obustaviti rad.

ЗАТВАРА СЕ 721 ШКОЛА: Мањак ђака у Грчкој ставио катанац на образовне установе

Foto: Unasplash

Na Atici, katanac će biti stavljen na 77 škola i vrtića.

U osnovnom, srednjem i stručnom obrazovanju u Grčkoj ima oko 1,2 miliona učenika, što je za oko 160.000 manje nego u školskoj  2018/2019. godini, pokazuju podaci grčkih vlasti, prenosi Katimerini.

Zakonski minimalan broj učenika za nastavak rada škole je 15, odnosno kako predviđa zakon iz 1985. godine, jedan nastavnik na 15 učenika u osnovnim školama.

Škola može biti zatvorena ako ne ispuni ovaj uslov u roku od tri godine, a potom se trajno briše iz školskog registra.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

11 LETA ŽIVI POD BOMBAMA Pismo ruske devojčice iz Donbasa Makronu: Ako želite rat s Rusijom, setite se Napoleona!
Svet

0 0

11 LETA ŽIVI POD BOMBAMA Pismo ruske devojčice iz Donbasa Makronu: "Ako želite rat s Rusijom, setite se Napoleona!"

RUSKA devojčica Faina Savenkova iz Luganska, koja već više od deceniju živi pod stalnim eksplozijama, obratila se francuskom predsedniku Emanuelu Makronu, koji je Rusiju nazvao "kanibalskom zemljom" i podsetila da je Francuska jedna od država koje garantuju ispunjenje Minskih sporazuma, koji bi trebalo da obezbeđuju prekid vatre u Donjeckoj i Luganskoj oblasti.

01. 09. 2025. u 15:22

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

TEMA UKRAJINE NA SAMITU ŠOS-A NIJE IZOSTALA Ušakov: Pokrenuo ju je lično Putin
Svet

0 0

TEMA UKRAJINE NA SAMITU ŠOS-A NIJE IZOSTALA Ušakov: Pokrenuo ju je lično Putin

SITUACIJA u Ukrajini bila je tema neformalnih razgovora na samitu Šangajske organizacije za saradnju (ŠOS) u kineskom Tjenđinu. Predsednik Rusije Vladimir Putin obavestio je o rezultatima samita na Aljasci mnoge kolege, uključujući predsednika Kine Si Đinpinga i premijera Indije Narendru Modija, saopštio je pomoćnik ruskog predsednika Jurij Ušakov.

01. 09. 2025. u 17:53

Politika
Tenis
Fudbal
MILIONI STIŽU NA MARAKANU! Crvena zvezda obavila najveći transfer u svojoj istoriji, pao rekord!

MILIONI STIŽU NA MARAKANU! Crvena zvezda obavila najveći transfer u svojoj istoriji, pao rekord!