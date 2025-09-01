ZATVARA SE 721 ŠKOLA: Manjak đaka u Grčkoj stavio katanac na obrazovne ustanove

ZBOG manjka učenika, nova školska godina neće početi u čak 721 školi u grčkoj, koje će biti zatvorene ili privremeno obustaviti rad.

Foto: Unasplash

Na Atici, katanac će biti stavljen na 77 škola i vrtića.

U osnovnom, srednjem i stručnom obrazovanju u Grčkoj ima oko 1,2 miliona učenika, što je za oko 160.000 manje nego u školskoj 2018/2019. godini, pokazuju podaci grčkih vlasti, prenosi Katimerini.

Zakonski minimalan broj učenika za nastavak rada škole je 15, odnosno kako predviđa zakon iz 1985. godine, jedan nastavnik na 15 učenika u osnovnim školama.

Škola može biti zatvorena ako ne ispuni ovaj uslov u roku od tri godine, a potom se trajno briše iz školskog registra.