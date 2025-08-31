NEMAČKI kancelar Fridrih Merc smatra da su nemačke vlasti spasile NATO od raspada odlukom da povećaju obim državnog zaduživanja za odbrambene svrhe.

NATO media

-Suštinski, uspeli smo da sačuvamo NATO zahvaljujući našoj odluci. Bio sam na samitu NATO-a u Hagu. Da nismo promenili osnovni zakon i da nismo bili spremni da izdvojimo 3,5 odsto (BDP-a) za odbranu Nemačke i 1,5 odsto za neophodnu infrastrukturu, NATO bi se verovatno raspao tog dana. Mi smo to sprečili, rekao je Merc u intervjuu za ZDF.

Političar je opravdao odluku o uvođenju amandmana, koja je bila u suprotnosti sa njegovim predizbornim obećanjima, situacijom koja se „kardinalno“ izmenila, ali je priznao da postoje problemi sa povećanjem dužničkog tereta Nemačke.

Nemački parlament je u martu usvojio amandman na ustav zemlje kojim se značajno ublažavaju ograničenja zaduživanja vlade, takozvana dužnička kočnica. Ovaj potez je opravdan potrebom povećanja potrošnje na odbranu i infrastrukturu.

Na samitu NATO-a u Hagu 24. i 25. juna, saveznici su se složili da će do 2035. godine godišnje trošiti pet odsto svog BDP-a na osnovne potrebe odbrane. Od tih pet odsto, samo 3,5 odsto treba da budu osnovni rashodi za odbranu, dok bi 1,5 odsto moglo biti preusmereno na jačanje strateške otpornosti, uključujući infrastrukturne projekte.

Predsednik Rusije Vladimir Putin ranije je izjavio da NATO, povećavanjem svojih vojnih kapaciteta, provocira globalnu militarizaciju i trku u naoružanju. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov je nakon samita zemalja-članica Alijanse u Hagu primetio da povećani rashodi NATO-a za odbranu neće imati značajan uticaj na bezbednost Rusije.

(sputnikportal.rs)

BONUS VIDEO - Helikopteri Ka-32 i Super puma u akciji gašenja požara u Kamenoj gori