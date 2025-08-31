LEKARI UPOZORAVAJU: Na koje zdravstvene probleme može da ukaže veliki obim vrata

LEKARI se dugo oslanjaju na merenja poput indeksa telesne mase i odnosa obima struka i kukova kako bi procenili zdravstvene rizike. Međutim, istraživači sve više usmeravaju pažnju na neočekivani indikator — obim vrata.

Debeo vrat može biti asocijacija na snagu, poput one kod boksera teške kategorije ili ragbista, ali studije sugerišu da bi mogao da signalizira i neki zabrinjavajući zdravstveni problem.

Indeks telesne mase ne otkriva uvek potpunu zdravstvenu priču. Takmičarski bodibilder može imati visok indeks telesne mase, ali očigledno nije gojazan. Zato u takvim slučajevima, obim vrata može da nudi dodatni uvid.

Istraživanja pokazuju da se ljudi sa većim vratom u odnosu na veličinu tela suočavaju sa povećanim rizikom od nekoliko ozbiljnih zdravstvenih stanja. Veza leži u tome šta veličina vrata otkriva o raspodeli masti, posebno u gornjem delu tela.

Masnoća oko gornjeg dela tela oslobađa masne kiseline u krv, što može ometati način na koji vaše telo upravlja holesterolom, šećerom u krvi i srčanim ritmom. U suštini, obim vrata služi kao pokazatelj stanja visceralne masti – štetne masti koja se obavija oko organa.

Dokazi koji povezuju veličinu vrata sa zdravstvenim problemima su za neke istraživače zapanjujući. Prof. dr Elbedivi sa Univerziteta Kingston kaže da ljudi sa debljim vratom pokazuju povećane stope za obolevanje od nekoliko kardiovaskularnih bolesti, uključujući hipertenziju, atrijalnu fibrilaciju i srčanu insuficijenciju.

Atrijalna fibrilacija je posebno zabrinjavajuća. Ovo stanje uzrokuje nepravilan rad srca i protok krvi, što potencijalno dovodi do stvaranja krvnih ugrušaka i moždanog udara. Disbalans u srcu može na kraju prerasti u srčanu insuficijenciju.

Obim vrata je takođe povezan sa koronarnom bolešću srca, gde se glavne arterije do srca sužavaju i ograničavaju protok krvi bogate kiseonikom, objasnio je dr Ahmed Elbedivi, profesor genetike i molekularne biologije na Univerzitetu Kingston.

Ali kardiovaskularni problemi nisu jedina briga. Veći obim vrata ukazuje na povećan rizik od razvoja dijabetesa tipa 2 i gestacijskog dijabetesa. Dijabetes može dovesti do ozbiljnih dugoročnih komplikacija, uključujući gubitak vida pa čak i amputacije udova.

Postoji i veza sa poremećajima spavanja. „Veći obim vrata je povezan sa opstruktivnom apnejom u snu, gde disanje više puta prestaje i počinje tokom spavanja. Ovo stanje uzrokuje ekstremni dnevni umor i opterećuje kardiovaskularni sistem“, dodaje prof. dr Elbedivi. Ljudi sa apnejom u snu inače se suočavaju sa većim rizikom od saobraćajnih nesreća zbog iscrpljenosti.

RIZIČAN OBIM VRATA

Kako istraživači navode, za muškarce, 43 centimetra ili više povećava zdravstvene rizike. Za žene, prag je 35,5 centimetara.

Možda je najveće iznenađenje to što ovi rizici postoje čak i kod ljudi sa normalnim indeksom telesne mase.

-Možda imate zdravu težinu prema tradicionalnim merama, ali se i dalje suočavate sa povećanim zdravstvenim rizicima zbog obima vrata. I za svaki dodatni centimetar obima vrata iznad ovih pragova, stope smrtnosti i stope hospitalizacije se povećavaju, naveo je dr Elbedivi.

Ako su mere vašeg vrata iznad ovih pragova, to nije razlog za paniku – ali vredi shvatiti ozbiljno. Veličina vrata predstavlja samo jedan deo vaše ukupne zdravstvene slike, ali je važan deo koji se često zanemaruje, piše Science Alert.

Dobra vest je da se obim vrata može promeniti izmenama u načinu života. Kardiovaskularne vežbe i trening sa tegovima mogu pomoći u smanjenju masnoća u gornjem delu tela. Kvalitetan san podržava metaboličku regulaciju i oporavak. Uravnotežena ishrana bogata mahunarkama, voćem i povrćem obezbeđuje esencijalne hranljive materije bez viška kalorija.

Merenje vrata traje nekoliko sekundi pomoću metra. Jednostavno ga obmotajte oko najužeg dela vrata, vodeći računa da traka bude čvrsta, ali ne i zategnuta.

Ovo jednostavno merenje može pružiti vredan uvid u zdravstvene rizike koje tradicionalne metrike mogu propustiti. „Iako obim vrata ne bi trebalo da zameni druge zdravstvene procene, on nudi još jedan alat za razumevanje vašeg kardiovaskularnog i metaboličkog zdravlja“, kaže prof. Elbedivi.

-U eri kada stalno tražimo bolje načine za predviđanje i sprečavanje bolesti, ponekad su odgovori bukvalno pred nama. Vaš vrat možda otkriva više o vašem zdravlju nego što mislite – i vredi obratiti pažnju, zaključio je dr Ahmed Elbedivi, profesor genetike i molekularne biologije na Univerzitetu Kingston, prenosi RTS.

