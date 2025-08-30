" ČAK I SAD VIDI DA LIDERI EU PRODUŽAVAJU SUKOB U UKRAJINI" Dmitrijev: Brisel beži od mira i gura rat
SPECIJALNI predstavnik ruskog predsednika za ekonomsku saradnju sa inostranstvom i direktor Ruskog fonda za direktne investicije Kiril Dmitrijev ocenio je danas da i američka vlada sada vidi da lideri zemalja Evropske unije odugovlače rešavanje sukoba u Ukrajini, postavljajući nemoguće zahteve.
- Čak i Vašington sada to vidi - lideri EU produžavaju sukob u Ukrajini svojim nemogućim zahtevima. EU mora da prestane da potkopava pravi mirovni proces. EU mora da prestane da sledi neuspelu logiku bivšeg američkog predsednika Džozefa Bajdena. EU mora da izabere diplomatiju umesto lažnih narativa - napisao je Dmitrijev na platformi X.
On je dodao da su "ratni huškači" u EU razotkriveni. Ranije je portal Aksios, pozivajući se na izvore, objavio da zvaničnici administracije u Vašingtonu sumnjaju da brojni evropski lideri tajno ometaju napore za rešavanje sukoba u Ukrajini.
Kako se navodi, visoki zvaničnici Bele kuće veruju da neki evropski lideri javno podržavaju napore američkog predsednika Donalda Trampa da okonča rat u Ukrajini, dok tajno pokušavaju da ponište napredak koji je postignut nakon samita na Aljasci. Američki portal navodi da zvaničnici Bele kuće „gube strpljenje“ sa evropskim liderima, za koje tvrde da guraju Ukrajinu da "traži nerealne teritorijalne ustupke od Rusije".
Pomoćnici američkog lidera smatraju da za nedostatak napretka u rešenju "treba okriviti evropske saveznike, a ne Trampa" ili rusku stranu. Navodno Evropljani vrše pritisak na Zelenskog da sačeka „bolji dogovor“ - maksimalistički pristup koji je pogoršao rat, tvrdi Trampovo uže okruženje.
Američki zvaničnici veruju da su britanski i francuski zvaničnici konstruktivniji, ali su naveli da druge velike evropske zemlje žele da SAD snose pune troškove rata, a da same ne učestvuju u tome, prenosi TASS.
- Postizanje dogovora je umetnost mogućeg. Ali neki Evropljani nastavljaju da posluju u bajkovitoj zemlji koja ignoriše činjenicu da je za tango potrebno dvoje - naveo je visoki zvaničnik Bele kuće.
On je dodao da Tramp ozbiljno razmatra povlačenje iz diplomatskih napora dok jedna ili obe strane ne počnu da pokazuju veću fleksibilnost.
(Tanjug)
Preporučujemo
OTKRIVENO: Evo o čemu su razgovarali Toni Bler i Tramp u Beloj kući
30. 08. 2025. u 21:41
NEVEROVATNO: Tramp se posvađao sa premijerom Indije?
30. 08. 2025. u 20:50
TRAMP UKIDA 500 RADNIH MESTA: Na udaru Agencija za globalne medije i VOA
30. 08. 2025. u 21:02
SKANDAL U BRITANIJI, PORODICE U ŠOKU: Direktorka mrtvačnice gledala crtani film sa mrtvim bebama u svojoj kući
EJMI Apton (38), osnivačica udruženja Florrie’s Army u Lidsu u Engleskoj, našla se u centru velike afere nakon što su roditelji preminule dece otkrili da su tela njihovih beba držana u njenoj kući umesto u mrtvačnici.
27. 08. 2025. u 17:50
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
POSLE PISANjA O TRAMPOVOJ BOLESTI "Spreman sam da preuzmem funkciju predsednika SAD"
"AKO SE, ne daj Bože, dogodi neka tragedija, ne mogu da zamislim bolju obuku od one koju sam dobio u poslednjih 200 dana."
30. 08. 2025. u 15:35
Komentari (0)