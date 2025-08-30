SPECIJALNI predstavnik ruskog predsednika za ekonomsku saradnju sa inostranstvom i direktor Ruskog fonda za direktne investicije Kiril Dmitrijev ocenio je danas da i američka vlada sada vidi da lideri zemalja Evropske unije odugovlače rešavanje sukoba u Ukrajini, postavljajući nemoguće zahteve.

Foto: Tanjug

- Čak i Vašington sada to vidi - lideri EU produžavaju sukob u Ukrajini svojim nemogućim zahtevima. EU mora da prestane da potkopava pravi mirovni proces. EU mora da prestane da sledi neuspelu logiku bivšeg američkog predsednika Džozefa Bajdena. EU mora da izabere diplomatiju umesto lažnih narativa - napisao je Dmitrijev na platformi X.

On je dodao da su "ratni huškači" u EU razotkriveni. Ranije je portal Aksios, pozivajući se na izvore, objavio da zvaničnici administracije u Vašingtonu sumnjaju da brojni evropski lideri tajno ometaju napore za rešavanje sukoba u Ukrajini.

Kako se navodi, visoki zvaničnici Bele kuće veruju da neki evropski lideri javno podržavaju napore američkog predsednika Donalda Trampa da okonča rat u Ukrajini, dok tajno pokušavaju da ponište napredak koji je postignut nakon samita na Aljasci. Američki portal navodi da zvaničnici Bele kuće „gube strpljenje“ sa evropskim liderima, za koje tvrde da guraju Ukrajinu da "traži nerealne teritorijalne ustupke od Rusije".

Pomoćnici američkog lidera smatraju da za nedostatak napretka u rešenju "treba okriviti evropske saveznike, a ne Trampa" ili rusku stranu. Navodno Evropljani vrše pritisak na Zelenskog da sačeka „bolji dogovor“ - maksimalistički pristup koji je pogoršao rat, tvrdi Trampovo uže okruženje.

Američki zvaničnici veruju da su britanski i francuski zvaničnici konstruktivniji, ali su naveli da druge velike evropske zemlje žele da SAD snose pune troškove rata, a da same ne učestvuju u tome, prenosi TASS.

- Postizanje dogovora je umetnost mogućeg. Ali neki Evropljani nastavljaju da posluju u bajkovitoj zemlji koja ignoriše činjenicu da je za tango potrebno dvoje - naveo je visoki zvaničnik Bele kuće.

On je dodao da Tramp ozbiljno razmatra povlačenje iz diplomatskih napora dok jedna ili obe strane ne počnu da pokazuju veću fleksibilnost.

(Tanjug)