PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država, Donald Tramp, razmatra mogućnost raspoređivanja američkih privatnih vojnih kompanija na teritoriji Ukrajine nakon postizanja dogovora o prekidu vatre, objavio je The Telegraph 30. avgusta 2025. godine.

Ova opcija se, prema izvorima lista, vidi kao način da Vašington ojača bezbednost Kijeva, ali i da Tramp ispuni svoje predizborno obećanje da neće slati regularne američke trupe u ratno područje.

Plan se razvija u okviru šireg paketa bezbednosnih garancija koje oblikuje evropska „Koalicija voljnih“, predvođena Velikom Britanijom i Francuskom. Prema dostupnim informacijama, američke privatne vojne kompanije bi imale ključnu ulogu u stabilizaciji situacije posle primirja i osiguravanju interesa američkih kompanija i vojnih ugovora u Ukrajini.

ULOGA AMERIČKIH PRIVATNIH VOJNIH KOMPANIJA U UKRAJINI

Prema planu, privatne vojne kompanije trebalo bi da:

*učestvuju u obnovi i jačanju ukrajinskih odbrambenih linija,

*obezbeđuju američke poslovne i infrastrukturne projekte,

*pomažu u izgradnji novih vojnih baza i logističkih centara,

*podrže modernizaciju i obuku ukrajinskih oružanih snaga u skladu sa NATO standardima.

Britanski Telegraf navodi da bi prisustvo privatnih plaćenika služilo i kao „psihološki i vojni faktor odvraćanja“, signalizirajući Moskvi da bi svaki pokušaj prekida primirja naišao na brz i organizovan odgovor.

PODRŠKA I OBUKA UKRAJINSKE VOJSKE

Dok bi privatne vojske preuzele deo operativnih zadataka na terenu, Vojska Ukrajine (OSU) ostala bi primarna sila na liniji fronta. Plan uključuje nastavak opsežne obuke ukrajinskih snaga prema NATO standardima, kao i ubrzano preoružavanje, uključujući kupovinu novih američkih sistema protivvazdušne odbrane i naprednog ofanzivnog oružja.

Izvori bliski pregovorima navode da se razgovara i o formiranju mešovitih centara za obuku u zapadnim oblastima Ukrajine, gde bi privatni američki instruktori radili zajedno sa evropskim partnerima na obuci oficira i specijalizovanih jedinica.

REAKCIJE I SKEPTICI

U paket garancija bezbednosti, barem za sada, ne spada raspoređivanje regularnih stranih trupa, što je crvena linija za Moskvu. Rusija je više puta upozorila da bi bilo kakvo prisustvo stranih vojnih formacija, čak i u formi privatnih kompanija, smatrala direktnim kršenjem dogovora i pretnjom sopstvenoj bezbednosti.

EU zvaničnici, s druge strane, iskazuju oprez. Kako navodi britanski The Telegraph, pojedine države članice EU strahuju da bi Moskva mogla da koristi pregovore za dobijanje vremena kako bi nastavila ofanzive u Donbasu i Zaporožju. Takođe, izražen je skepticizam da će sama prisutnost ČVK biti dovoljna da garantuje trajnu stabilnost bez čvrstog dogovora o prekidu vatre.

DIPLOMATSKA POZADINA

Planovi o raspoređivanju američkih privatnih kompanija navodno su rezultat intenzivnih diplomatskih razgovora nakon samita Donalda Trampa i Vladimira Putina na Aljasci. Tokom tog susreta, kako prenose diplomatski izvori, obe strane su izrazile spremnost za postizanje „kontrolisanog primirja“ uz garancije koje bi obezbedile i Vašington i evropski saveznici.

Međutim, ni Bela kuća ni Kremlj do sada nisu zvanično komentarisali informacije koje šire britanska glasila. Američki zvaničnici ističu da su pregovori i dalje u toku i da se razmatra nekoliko varijanti uloga američkih i evropskih kompanija i instruktora na terenu.

GEOPOLITIČKE IMPLIKACIJE

Stručnjaci ocenjuju da bi raspoređivanje privatnih vojski u Ukrajini imalo višestruki efekat. S jedne strane, omogućilo bi Trampu da ispuni obećanje da američki vojnici neće biti direktno uključeni u rat, dok bi istovremeno zadržao uticaj SAD nad vojnim i infrastrukturnim procesima u zemlji. S druge strane, takav potez mogao bi dodatno pogoršati odnose sa Moskvom i otvoriti prostor za nove tenzije u regionu.

Geopolitički analitičar iz Londona, Džonatan Spenser, ocenjuje: „Privatne vojne kompanije već godinama deluju kao produžena ruka američke spoljne politike. Njihovo prisustvo u Ukrajini značilo bi faktičku, iako ne i formalnu, vojnu prisutnost SAD, što Moskva sigurno neće ignorisati.“

PRIVATNE VOJSKE SU VEĆ NA UKRAJINSKOM RATIŠTU

Iako britanski mediji i njihovi analitičari prikazuju plan Donalda Trampa za angažovanje američkih privatnih vojnih kompanija kao nešto novo, realnost je da su te kompanije aktivne u Ukrajini sigurno od prvih meseci sukoba 2022. godine, a vrlo verovatno i od 2014. godine.

Pod okriljem „savetodavnih misija“ i „instruktorskih programa“, operativci povezanih firmi poput Academi (bivši Blackwater), DynCorp, pa i manjih specijalizovanih kompanija, učestvovali su u obuci i operativnom planiranju ukrajinskih snaga. Mnogi od njih su kasnije raspoređeni i bliže borbenim linijama.

Prema brojnim otvorenim izvorima i istraživačkim izveštajima:

*Tokom upada u Kursku oblast u leto 2024. godine, identifikovani su strani operativci među jedinicama koje su koordinisale napade dronovima i artiljerijom kao i upad u samu rusku teritoriju. Pojedine američke kompanije, poput FOG, same su se čak hvalile time na svojim društvenim mrežama.

*U okviru „Međunarodne legije“ za Ukrajinu deluju i brojni bivši pripadnici NATO vojski, formalno prijavljeni kao „dobrovoljci“, ali finansirani kroz privatne kanale.

*Strukture privatnih vojski su bile ključne za operativno upravljanje složenim sistemima kao što su HIMARS, Patriot, NASAMS i napredni dronovi, obezbeđujući integraciju zapadne tehnologije sa ukrajinskim snagama. Drugim rečima svaki put kada Rusi unište neki od sofisticiranih zapadnih sistema postoji verovatnoća da su operateri sa zapada likvidirani.

NOVA FAZA – LEGALIZACIJA PRISUSTVA

Plan za koji britanske službe puštaju medijski test, a da se navodno razmatra u Vašingtonu ne predstavlja novi fenomen, već formalizaciju postojećeg stanja. Umesto neformalnog prisustva i nejasnog pravnog statusa, privatne kompanije bi dobile jasan mandat – obezbeđivanje infrastrukture, zaštitu američkih i evropskih investicija i obuku ukrajinskih snaga.

Time bi Vašington mogao da ispuni obećanje predsednika Trampa da „neće slati američke vojnike u rat u Ukrajini“, a da istovremeno zadrži operativnu kontrolu nad ključnim segmentima bezbednosti i nahrani London, EU i protivnike kod kuće.

