AUTOMOBILOM ULETEO U GRUPU LJUDI, IMA MRTVIH: Dramatične scene u Francuskoj, dve osobe u kritičnom stanju
NA SEVERU Francuske u gradu Evredu, automobil je uleteo u gomilu ljudi nakon svađe u vinskom baru.
Prilikom nesreće u ranim jutarnjim satima u subotu, preminula je jedna osoba.
Prema saopštenju tužilaštva još pet osoba je povređeno, od kojih su dve u kritičnom stanju.
- Nakon svađe u vinskom baru jedna osoba je navodno otišla po vozila i namerno se velikom brzinom unazad zaletela u gomilu ljudi koji su se nalazili ispred lokala - izjavio je tužilac Remi Kuten.
(AFP)
