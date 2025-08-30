Svet

AUTOMOBILOM ULETEO U GRUPU LJUDI, IMA MRTVIH: Dramatične scene u Francuskoj, dve osobe u kritičnom stanju

Jovana Švedić

30. 08. 2025. u 12:05

NA SEVERU Francuske u gradu Evredu, automobil je uleteo u gomilu ljudi nakon svađe u vinskom baru.

Foto Shutterstock

Prilikom nesreće u ranim jutarnjim satima u subotu, preminula je jedna osoba.

Prema saopštenju tužilaštva još pet osoba je povređeno, od kojih su dve u kritičnom stanju.

- Nakon svađe u vinskom baru jedna osoba je navodno otišla po vozila i namerno se velikom brzinom unazad zaletela u gomilu ljudi koji su se nalazili ispred lokala - izjavio je tužilac Remi Kuten. 

(AFP)

