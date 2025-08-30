"NAŠA VOJSKA NE ZNA ZA PREDAJU I UVEK POBEĐUJE": Kim DŽong Un razgovarao sa porodicama vojnika poginulih u Kurskoj oblasti

SEVERNOKOREJSKI lider Kim Džong Un ponovo se sastao sa porodicama vojnika koji su poginuli tokom borbi u Kurskoj oblasti Rusije, izrazio im saučešće i izvinio se što životi vojnika nisu spaseni.

Foto: Profimedia

"Zašto je naša vojska tako herojska? Ne zna za predaju, ništa joj nije nemoguće i uvek pobeđuje u bitkama", rekao je Kim Džong Un, javila je KCNA.

Severnokorejski lider je porodicama žrtava poklonio portrete poginulih vojnika, umotane u nacionalne zastave, a zatim se fotografisao sa njima.

Ranije u avgustu, severnokorejski lider Kim Džong Un dodelio je medalje komandantima i vojnicima Korejske narodne armije.

Tokom njegovog obraćanja, iza njega je stajao spomen-zid sa portretima 101 osobe, a Kim je zakačio medalje za fotografije poginulih vojnika, dok su članovi njihovih porodica prisustvovali ovoj ceremoniji.

Prema podacima južnokorejske obaveštajne agencije oko 600 severnokorejskih vojnika je poginulo, od ukupno 15.000 koliko ih je poslato u rat protiv Ukrajine u ruskoj Kurskoj oblasti.

Zapadne obaveštajne službe procenjuju da je bilo više od 6.000 žrtava, navodi Rojters.



(Tanjug)