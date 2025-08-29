Svet

RJABKOV: Očekujemo kontakt sa Vašingtonom u narednim nedeljama

29. 08. 2025.

ZAMENIK ministra spoljnih poslova Rusije Sergej Rjabkov izjavio je danas da Moskva očekuje održavanje kontakata sa Sjedinjenim Američkim Državama u vezi sa ključnim pitanjima u narednim nedeljama.

-Pitanje je na dnevnom redu, konačni datumi još nisu dogovoreni, ali polazimo od toga da se pauza neće dodatno produžavati i da će do kontakta doći u narednim nedeljama, rekao je Rjabkov za TASS.

Prethodno je potpredsednik Sjedinjenih Država Džej Di Vens izjavio da su pregovori sa Rusijom suzili krug neslaganja oko rešenja ukrajinske krize.

Prema njegovim rečima, strane su sada fokusirane na dva ključna pitanja- obezbeđivanje bezbednosnih garancija i rešavanje teritorijalnih pitanja.

(Tanjug)

PRAVOSLAVNI vernici 28. avgusta slave Veliku gospojinu, a zanimljiv fenomen, koji nauka još nije objasnila, vezuje se za ovaj praznik na grčkom ostrvu Kefalonija. Doduše - ne za 28. avgust, već za 15. kada se Velika gospojina slavila po starom kalendaru. U to vreme, svake godine, u jednu crkvu dolazi veliki broj zmija, što je navelo maštovite lokalce da iskonstruišu brojne legende.

