RJABKOV: Očekujemo kontakt sa Vašingtonom u narednim nedeljama
ZAMENIK ministra spoljnih poslova Rusije Sergej Rjabkov izjavio je danas da Moskva očekuje održavanje kontakata sa Sjedinjenim Američkim Državama u vezi sa ključnim pitanjima u narednim nedeljama.
-Pitanje je na dnevnom redu, konačni datumi još nisu dogovoreni, ali polazimo od toga da se pauza neće dodatno produžavati i da će do kontakta doći u narednim nedeljama, rekao je Rjabkov za TASS.
Prethodno je potpredsednik Sjedinjenih Država Džej Di Vens izjavio da su pregovori sa Rusijom suzili krug neslaganja oko rešenja ukrajinske krize.
Prema njegovim rečima, strane su sada fokusirane na dva ključna pitanja- obezbeđivanje bezbednosnih garancija i rešavanje teritorijalnih pitanja.
(Tanjug)
