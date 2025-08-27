JAVIO SE ZELENSKI: Novi sastanak ukrajinske delegacije sa Trampovim timom u petak (VIDEO)
UKRAJINSKA delegacija će se sastati sa timom američkog predsednika Donalda Trampa u petak, 29. avgusta, a razgovaraće o bezbednosnim garancijama za Ukrajinu, saopštio je večeras predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski u večernjem video obraćanju.
- Danas se nastavlja naš diplomatski rad – rad naše Kancelarije, Ministarstva spoljnih poslova, Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu – sa partnerima koji podržavaju potrebu za formatom na nivou lidera – formatom za okončanje rata. Nivo lidera nam omogućava da razgovaramo o ključnim pitanjima – to je upravo nivo koji nam je potreban - rekao je Zelenski, prenosi ukrajinski portal RBK.
Napomenuo je i da "svi vide veoma drske negativne signale iz Moskve" u vezi sa pregovorima.
- Rusi neće ispuniti ono što su obećali, i obećali SAD, obećali drugima u svetu koji insistiraju na zaustavljanju ubistava i na pravoj diplomatiji. Moramo da izvršimo pritisak. Moramo da nateramo Rusiju da preduzme prave korake. Rusija mora da okonča rat koji je započela, koji nastavlja - naglasio je predsednik Ukrajine.
Prema njegovim rečima, na Ruse se mora izvršiti pritisak da daju pravi odgovor. a to kako je ocenio, zavisi od SAD i "svih onih koji veruju da je ovaj rat zaista pogrešan".
- Što se nas tiče, bićemo što je moguće spremniji – sa mestima koja su spremna da budu domaćini sastanka i garantuju efikasnu diplomatiju - dodao je Zelenski.
On je naveo da su u utorak šef kabineta predsednika Ukrajine Andrij Jermak i sekretar Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu Rustem Umerov bili na sastancima u Kataru, posebno u vezi sa posredovanjem u pregovorima sa Rusijom.
Danas su održani sastanci u Saudijskoj Arabiji, a sutra - u Švajcarskoj.
- U petak – Sjedinjene Američke Države, Njujork, sastanci sa timom predsednika Trampa. Biće uključeni svi koji rade na sadržaju bezbednosnih garancija – vojne, političke, ekonomske komponente bezbednosnih garancija - rekao je Zelenski.
Prema njegovim rečima, zadatak je da se što više ubrzaju bezbednosne garancije za Ukrajinu kako bi to bila i poluga uticaja na Rusku Federaciju.
- Rusi moraju da vide koliko ozbiljno svet ovo shvata i koliko će loše biti posledice po Rusiju ako se rat nastavi - naglasio je Zelenski.
Ukrajinski mediji su ranije objavili da će ukrajinska delegacija ove nedelje stići u Sjedinjene Američke Države i sastati se sa specijalnim izaslanikom američkog predsednika Donalda Trampa, Stivom Vitkofom.
Sa ukrajinske strane, u pregovorima će učestvovati šef Kancelarije predsednika Ukrajine Andrij Jermak i sekretar Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu Rustem Umerov.
Pored razgovora o bezbednosnim garancijama, na dnevnom redu će biti i razgovor o mogućem predstojećem bilateralnom sastanku između ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog i ruskog lidera Vladimira Putina.
Ranije je, u intervjuu za američke medije, Vitkof potvrdio da će se ove nedelje sastati sa ukrajinskim predstavnicima u Njujorku. Prema njegovim rečima, strane će razgovarati o sledećoj fazi okončanja rata.
Prethodno je rekao da Sjedinjene Američke Države očekuju da će postići kraj rata u Ukrajini i na Bliskom istoku do kraja ove godine.
(Tanjug)
SKANDAL U BRITANIJI, PORODICE U ŠOKU: Direktorka mrtvačnice gledala crtani film sa mrtvim bebama u svojoj kući
EJMI Apton (38), osnivačica udruženja Florrie’s Army u Lidsu u Engleskoj, našla se u centru velike afere nakon što su roditelji preminule dece otkrili da su tela njihovih beba držana u njenoj kući umesto u mrtvačnici.
27. 08. 2025. u 17:50
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
DIPLOMATSKI SKANDAL U EVROPI: Otkriveni agenti, radili za Trampa - poznato šta im je bio plan
DANSKA vlada je opozvala otpravnika poslova SAD u zemlji nakon što su obaveštajne službe tamo otkrile da najmanje tri američka državljanina rade na "operacijama uticaja" na Grenlandu kako bi zemlju udaljili od Danske i približili SAD.
27. 08. 2025. u 13:24
Komentari (0)