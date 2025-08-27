JAVIO SE ZELENSKI: Novi sastanak ukrajinske delegacije sa Trampovim timom u petak (VIDEO)

UKRAJINSKA delegacija će se sastati sa timom američkog predsednika Donalda Trampa u petak, 29. avgusta, a razgovaraće o bezbednosnim garancijama za Ukrajinu, saopštio je večeras predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski u večernjem video obraćanju.

- Danas se nastavlja naš diplomatski rad – rad naše Kancelarije, Ministarstva spoljnih poslova, Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu – sa partnerima koji podržavaju potrebu za formatom na nivou lidera – formatom za okončanje rata. Nivo lidera nam omogućava da razgovaramo o ključnim pitanjima – to je upravo nivo koji nam je potreban - rekao je Zelenski, prenosi ukrajinski portal RBK.

Napomenuo je i da "svi vide veoma drske negativne signale iz Moskve" u vezi sa pregovorima.

- Rusi neće ispuniti ono što su obećali, i obećali SAD, obećali drugima u svetu koji insistiraju na zaustavljanju ubistava i na pravoj diplomatiji. Moramo da izvršimo pritisak. Moramo da nateramo Rusiju da preduzme prave korake. Rusija mora da okonča rat koji je započela, koji nastavlja - naglasio je predsednik Ukrajine.

Prema njegovim rečima, na Ruse se mora izvršiti pritisak da daju pravi odgovor. a to kako je ocenio, zavisi od SAD i "svih onih koji veruju da je ovaj rat zaista pogrešan".

- Što se nas tiče, bićemo što je moguće spremniji – sa mestima koja su spremna da budu domaćini sastanka i garantuju efikasnu diplomatiju - dodao je Zelenski.

On je naveo da su u utorak šef kabineta predsednika Ukrajine Andrij Jermak i sekretar Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu Rustem Umerov bili na sastancima u Kataru, posebno u vezi sa posredovanjem u pregovorima sa Rusijom.

Danas su održani sastanci u Saudijskoj Arabiji, a sutra - u Švajcarskoj.

- U petak – Sjedinjene Američke Države, Njujork, sastanci sa timom predsednika Trampa. Biće uključeni svi koji rade na sadržaju bezbednosnih garancija – vojne, političke, ekonomske komponente bezbednosnih garancija - rekao je Zelenski.

Prema njegovim rečima, zadatak je da se što više ubrzaju bezbednosne garancije za Ukrajinu kako bi to bila i poluga uticaja na Rusku Federaciju.

- Rusi moraju da vide koliko ozbiljno svet ovo shvata i koliko će loše biti posledice po Rusiju ako se rat nastavi - naglasio je Zelenski.

Ukrajinski mediji su ranije objavili da će ukrajinska delegacija ove nedelje stići u Sjedinjene Američke Države i sastati se sa specijalnim izaslanikom američkog predsednika Donalda Trampa, Stivom Vitkofom.

Sa ukrajinske strane, u pregovorima će učestvovati šef Kancelarije predsednika Ukrajine Andrij Jermak i sekretar Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu Rustem Umerov.

Pored razgovora o bezbednosnim garancijama, na dnevnom redu će biti i razgovor o mogućem predstojećem bilateralnom sastanku između ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog i ruskog lidera Vladimira Putina.

Ranije je, u intervjuu za američke medije, Vitkof potvrdio da će se ove nedelje sastati sa ukrajinskim predstavnicima u Njujorku. Prema njegovim rečima, strane će razgovarati o sledećoj fazi okončanja rata.

Prethodno je rekao da Sjedinjene Američke Države očekuju da će postići kraj rata u Ukrajini i na Bliskom istoku do kraja ove godine.

