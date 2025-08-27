DESETINE MRTVIH ZBOG "NESAVESNE VOŽNJE": Autobus sleteo sa puta u Kabulu, scene lede krv u žilama (FOTO)
NAJMANjE 26 osoba je poginulo, a više desetina je povređeno kada je putnički autobus sleteo sa puta u prestonici Avganistana - Kabulu - u sredu ujutru.
Autobus je dovozio putnike sa juga zemlje iz Helmanda i Kandahara.
Prema navodima policije do nesreće je došlo usled "nesavesne vožnje", a povređeno je najmanje 25 ljudi.
Nesreća se dogodila oko 3 sata ujutru, a autobus je sleteo sa puta niz nasip.
Na lice mesta su odmah stigle spasilačke ekipe, ali i građani, koji su po mrklom mraku izvlačili beživotna tela iz olupine i pomagali da se povređeni prebace u bolnicu.
Mnogi povređeni nalaze se u kritičnom stanju.
Ovo je druga tragična autobuska nesreća u Avganistanu u nedelju dana. Podsetimo, više od 75 ljudi je poginulo u autobuskoj nesreći u provinciji Herat. Tada se autobus, koji je prevozio migrante deportovane iz Irana, sudario sa kamionom i motociklom.
Uzrok nesreće bila je velika brzina autobusa.
