BIVŠI vrhovni komandant Oružanih snaga Ukrajine i sadašnji ambasador te zemlje u Velikoj Britaniji Valerij Zalužni izjavio je da filmovi o Terminatoru postaju stvarnost, uključujući i na frontu.

-Robot od 50 dolara će vas pronaći i ubiti. To je danas činjenica. Filmovi koje smo gledali početkom 1990-ih o Terminatoru postaju stvarnost. Zato moramo da razmislimo o tome kako nećemo morati da šaljemo nekoga nazad u vreme da napravi neke promene, rekao je on u intervjuu na Jutjub kanalu "Nova ukrajinska škola" , prenosi portal RBK.

Zalužni je naglasio da razvoj dronova i drugih tehničkih sredstava za uništavanje ne dozvoljava "zasićenje" fronta velikim brojem ljudstva.

Po njegovom mišljenju, potrebno je minimizirati broj ljudi u rovovima, oslanjajući se na razvoj tehnoloških rešenja.

Ukrajinski ambasador u Londonu je napomenuo da savremena realnost zahteva preispitivanje pristupa vođenju vojnih operacija kako bi se izbegli scenariji slični onima prikazanim u naučno-fantastičnim filmovima.

Celokupna vojna nauka koncentrisana je u Rusiji

Celokupna vojna nauka koncentrisana je u Rusiji, izjavio je bivši glavnokomandujući Oružanih snaga Ukrajine, a sada ambasador Ukrajine u Velikoj Britaniji, Valerij Zalužni.

„Hajde da budemo iskreni, i dan-danas je sva vojna nauka koncentrisana tamo“, naglasio je Zalužni.

Zalužni se prisetio, gostujući u podkastu „Nova ukrajinska škola“, kako se nekada obradovao kada je dobio ponudu da nastavi vojno školovanje u Moskvi. Iako kasnije nije uspeo da otputuje na to školovanje, on se veoma pohvalno izrazio o ruskoj vojnoj nauci.

-Tada sam dobio ponudu i, naravno, pristao sam, bilo je to prosto ‘Vau! Vau! Vau!’, ispričao je on.

-Govorim onako kako mislim. Neka se sa mnom raspravlja ko god hoće. I evo, na primer, zabranjeno je citiranje ruskih radova u naučnim istraživanjima. Ja ne znam kako se onda uopšte baviti vojnom naukom bez tih citata, jer je sva vojna nauka tamo. Nažalost, tako je ispalo, odgovorio je Zalužni, na pitanje voditeljke da li vojna nauka postoji i u Ukrajini.

Prema njegovim rečima, vojno obrazovanje u Ukrajini, kada je reč o razvoju liderskih sposobnosti, ne treba slepo da kopira britanski ili američki model, već mora da uzme u obzir karakteristike sopstvenog mentaliteta.

