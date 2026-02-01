JURE TREćE ZLATO: Rukometaši Danske i Nemačke danas igraju finale Evropskog prvenstva

SPEKATKL na kraju. Rukometaši Danske i Nemačke boriće se večeras (18.00) u finalu EP u Herningu za svoju treću titulu prvaka Evroope. Danci su poslednji put šampioni Starog kontinenta bili 2012, a Nemci 2016.

FOTO: Tanjug/AP

Domaćin ima i motiv više od "pancera", jer želi da objedini sve tri krune, da olimpijskom i svetskom zlatu doda i evropsku i tako se pridruži rukometašicama Norveške.

- Sigurno je da će oba tima dati 120 posto svojih mogućnosti, kako bi izvukli sve iz sebe. Biće veoma uzbudljivo - kaže Danas Magnus Songstrup.

Nemci su u drugoj fazi izgubili od Danske (26:31), a bili su slabiji u finalu Olimpijskih igara u Parizu 2024. "Pancere" hrabri saznanje da je u finalu sve moguće.

- Moramo da damo poslednji atom snage, iako znamo da mora da bude sve savršeno kako bismo parirali Dancimo. Želimo posle finala da kažemo sebi: "Uradili smo dobar posao, bez obzira na ishod - naglašava kapiten Nemačle Johanes Gola.

U meču za bronzu od 15.15 sastaju se Hrvatska i Island.