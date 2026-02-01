Ostali sportovi

JURE TREćE ZLATO: Rukometaši Danske i Nemačke danas igraju finale Evropskog prvenstva

Slobodan Krstović

01. 02. 2026. u 08:01

SPEKATKL na kraju. Rukometaši Danske i Nemačke boriće se večeras (18.00) u finalu EP u Herningu za svoju treću titulu prvaka Evroope. Danci su poslednji put šampioni Starog kontinenta bili 2012, a Nemci 2016.

ЈУРЕ ТРЕћЕ ЗЛАТО: Рукометаши Данске и Немачке данас играју финале Европског првенства

FOTO: Tanjug/AP

Domaćin ima i motiv više od "pancera", jer želi da objedini sve tri krune, da olimpijskom i svetskom zlatu doda i evropsku i tako se pridruži rukometašicama Norveške.

- Sigurno je da će oba tima dati 120 posto svojih mogućnosti, kako bi izvukli sve iz sebe. Biće veoma uzbudljivo - kaže Danas Magnus Songstrup.

Nemci su u drugoj fazi izgubili od Danske (26:31), a bili su slabiji u finalu Olimpijskih igara u Parizu 2024. "Pancere" hrabri saznanje da je u finalu sve moguće.

- Moramo da damo poslednji atom snage, iako znamo da mora da bude sve savršeno kako bismo parirali Dancimo. Želimo posle finala da kažemo sebi: "Uradili smo dobar posao, bez obzira na ishod - naglašava kapiten Nemačle Johanes Gola.

U meču za bronzu od 15.15 sastaju se Hrvatska i Island.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
MOMČILO GAVRIĆ - NAJMLAĐI PODOFICIR SVETA: Švabe mu poklale celu porodicu, s 8 leta se pridružio vojsci - ranjen na Solunskom frontu, odlikov

MOMČILO GAVRIĆ - NAJMLAĐI PODOFICIR SVETA: Švabe mu poklale celu porodicu, s 8 leta se pridružio vojsci - ranjen na Solunskom frontu, odlikov