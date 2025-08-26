BRITANSKI MEDIJI: Ukrajina u panici, Rusija ima novu vrstu dronova koji su smrtonosniji

UKRAJINA, koja je dosad uspešno koristila dronove kao svoje najefikasnije oružje protiv ruskih napada, upozorava da gubi prednost u vazduhu zbog sve naprednije i masovnije ruske proizvodnje, piše Skaj njuz.

Prema izveštaju pomenute medijske kuće, Moskva je razvila nove, brže i smrtonosnije dronove, uključujući modele otporne na elektronsko ometanje, "što izaziva paniku u Kijevu".

U jednoj od tajnih ukrajinskih fabrika dronova, kompaniji "General Cherry", koja je na početku rata osnovana volonterski, proizvodnja je dodatno uvećana.

- Naši vojnici stalno traže više - više oružja, brže, bolje - rekao je Andrij Lavrenovič iz kompanije.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski takođe je upozorio da Ukrajina zbog nedostatka finansiranja ne može da poveća proizvodnju u korak s Rusijom.

Ukrajinske bespilotne letelice, često sastavljene ručno i u tajnosti, koriste se za izviđanje, napade i presretanje. Njihova efikasnost je ogromna: Dron od 1.000 dolara može da uništi opremu koja vredi 300.000. Mladi stručnjaci aktivno učestvuju u testiranju i prilagođavanju tih letelica za front.

Ipak, Rusija sada preuzima tehnološku prednost, ističe Skaj njuz. Masovno proizvodi poboljšane verzije iranskih dronova "šahed" - Geranium, koji su brži, smrtonosniji i sve brojniji. Ukrajinski izvori strahuju da bi uskoro moglo da bude i do 1.000 ruskih dron-napada dnevno.

Posebno zabrinjava novi ruski model drona upravljan optičkim vlaknima, otporan na ukrajinske sisteme za ometanje signala, ističe medijska kuća.

- I mi imamo prototip, ali Rusi su mnogo ranije počeli sa proizvodnjom. Imaju pomoć iz Kine - rekao je ukrajinski inženjer poznat pod nadimkom Drakar.

On je naveo da kineske fabrike ekskluzivno proizvode optička vlakna za ruske potrebe, dok Ukrajini navodno ograničavaju isporuku ključnih mikročipova.

Iako ukrajinske inovacije i dalje traju, u Kijevu raste uverenje da Zapad ne čini dovoljno da pomogne u toj "tehnološkoj bici". Ukrajina traži hitnu tehnološku i finansijsku pomoć kako bi održala ravnotežu i zadržala inicijativu na frontu.