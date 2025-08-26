MERC IPAK PRELOMIO: Nemačka odlučila da li će priznati palestinsku državu na Generalnoj skupštini UN
NEMAČKI kancelar Fridrih Merc je danas izjavio da se Nemačka neće pridružiti inicijativi zapadnih saveznika za priznavanje palestinske države na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija sledećeg meseca.
Merc je to saopštio na zajedničkoj konferenciji za novinare sa kanadskim premijerom Markom Karnijem, koji je prošlog meseca rekao da Kanada planira da prizna državu Palestinu na Generalnoj skupštini, nakon sličnih najava Francuske i Velike Britanije, prenosi Rojters.
"Stav savezne vlade je jasan, što se tiče mogućeg priznanja države Palestine. Kanada to zna. Nećemo se pridružiti ovoj inicijativi. Ne vidimo da su uslovi ispunjeni", rekao je Merc.
Kanada je krajem jula saopštila da planira da prizna palestinsku državu u septembru.
Time se pridružila Francuskoj i Velikoj Britaniji iz G7, grupe najrazvijenijih zemalja, koje su ranije najavili priznanje Palestine.
(Tanjug)
Preporučujemo
VIŠE MRTVIH U EKSPLOZIJI U SKLADIŠTU U HAMBURGU: U blokadi auto-put A1 (FOTO/VIDEO)
25. 08. 2025. u 21:30
KULjA GUST DIM, ČUJU SE EKSPLOZIJE: Strašan požar u Hamburgu ima povređenih (VIDEO)
25. 08. 2025. u 19:40
"RAZREDNI DOK VODI MATURSKU EKSKURZIJU" Hit snimak naših košarkaša sa aerodroma - Sa Karijem u redu za kafu, komentari pljušte (VIDEO)
KOŠARKAŠKA reprezentacija Srbije otputovala je danas iz Beograda za Rigu gde će igrati na predstojećem Evropskom prvenstvu.
25. 08. 2025. u 15:30
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
Objavljene nage fotografije voditeljke RTS-a - kao od majke rođena (FOTO)
VEOMA izazovne fotografije.
25. 08. 2025. u 20:24
Komentari (0)