MERC IPAK PRELOMIO: Nemačka odlučila da li će priznati palestinsku državu na Generalnoj skupštini UN

NEMAČKI kancelar Fridrih Merc je danas izjavio da se Nemačka neće pridružiti inicijativi zapadnih saveznika za priznavanje palestinske države na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija sledećeg meseca.

Foto: Tanjug/AP

Merc je to saopštio na zajedničkoj konferenciji za novinare sa kanadskim premijerom Markom Karnijem, koji je prošlog meseca rekao da Kanada planira da prizna državu Palestinu na Generalnoj skupštini, nakon sličnih najava Francuske i Velike Britanije, prenosi Rojters.

"Stav savezne vlade je jasan, što se tiče mogućeg priznanja države Palestine. Kanada to zna. Nećemo se pridružiti ovoj inicijativi. Ne vidimo da su uslovi ispunjeni", rekao je Merc.

Kanada je krajem jula saopštila da planira da prizna palestinsku državu u septembru.

Time se pridružila Francuskoj i Velikoj Britaniji iz G7, grupe najrazvijenijih zemalja, koje su ranije najavili priznanje Palestine.



(Tanjug)