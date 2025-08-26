ISTORIJSKA PROMENA U AMERICI: Tramp menja naziv Ministarstva odbrane, a evo kako će se sada zvati

AMERIČKI predsednik Donald Tramp izjavio je da će administracija u Vašingtonu u narednim danima promeniti naziv Ministarstva odbrane u Ministarstvo rata, kako bi se Pentagonu vratio ''ratnički etos''.

Foto: EPA/CHRIS KLEPONIS/Shutterstock/Novosti ilustracija

Zvanični naziv Pentagona posle Drugog svetskog rata bio je Ministarstvo rata, a Tramp je prethodno kritikovao promenu naziva u Ministarstvo odbrane, prenosi Politiko.

- Kada smo pobedili u Prvom svetskom ratu, Drugom svetskom ratu, zvalo se Ministarstvo rata. I za mene, to je zaista ono što jeste - rekao je Tramp na konferenciji za novinare sa južnokorejskim predsednikom Li Dže Mjungom.

Ministarstvo rata postojalo je od 1789. do 1947. godine, kada je administracija predsednika Harija Trumana podelila to ministarstvo na vojsku i vazduhoplovstvo i spojila ga sa tada nezavisnom mornaricom.

Truman je nazvao novu agenciju na nivou kabineta Ministarstvom odbrane, a nameravao je da promena imena pruži šefu Pentagona centralizovanija ovlašćenja nad odvojenim granama vojske, posebno nad mornaricom, koja je imala značajnu nezavisnost do kraja Drugog svetskog rata.

Tramp je poslednjih nedelja nagovestio mogućnost vraćanja imena, nazivajući ministra odbrane Pita Hegseta svojim ''ministrom rata“ na samitu NATO-a u junu.

- Ako pogledate staru zgradu pored Bele kuće, možete videti gde je nekada bio ministar rata. Onda smo postali politički korektni i oni su ga nazvali ministrom odbrane - rekao je Tramp, istakavši važnost i odbrane i ofanzive.

(Tanjug)

