ISTORIJSKA PROMENA U AMERICI: Tramp menja naziv Ministarstva odbrane, a evo kako će se sada zvati
AMERIČKI predsednik Donald Tramp izjavio je da će administracija u Vašingtonu u narednim danima promeniti naziv Ministarstva odbrane u Ministarstvo rata, kako bi se Pentagonu vratio ''ratnički etos''.
Zvanični naziv Pentagona posle Drugog svetskog rata bio je Ministarstvo rata, a Tramp je prethodno kritikovao promenu naziva u Ministarstvo odbrane, prenosi Politiko.
- Kada smo pobedili u Prvom svetskom ratu, Drugom svetskom ratu, zvalo se Ministarstvo rata. I za mene, to je zaista ono što jeste - rekao je Tramp na konferenciji za novinare sa južnokorejskim predsednikom Li Dže Mjungom.
Ministarstvo rata postojalo je od 1789. do 1947. godine, kada je administracija predsednika Harija Trumana podelila to ministarstvo na vojsku i vazduhoplovstvo i spojila ga sa tada nezavisnom mornaricom.
Truman je nazvao novu agenciju na nivou kabineta Ministarstvom odbrane, a nameravao je da promena imena pruži šefu Pentagona centralizovanija ovlašćenja nad odvojenim granama vojske, posebno nad mornaricom, koja je imala značajnu nezavisnost do kraja Drugog svetskog rata.
Tramp je poslednjih nedelja nagovestio mogućnost vraćanja imena, nazivajući ministra odbrane Pita Hegseta svojim ''ministrom rata“ na samitu NATO-a u junu.
- Ako pogledate staru zgradu pored Bele kuće, možete videti gde je nekada bio ministar rata. Onda smo postali politički korektni i oni su ga nazvali ministrom odbrane - rekao je Tramp, istakavši važnost i odbrane i ofanzive.
(Tanjug)
Preporučujemo
TRAMP NAJAVIO: Rat će biti gotov za nekoliko sedmica
25. 08. 2025. u 22:04
TRAMPOVA IZVRŠNA NAREDBA: Krivično gonjenje svih osoba koje skrnave ili pale zastavu SAD
25. 08. 2025. u 22:00
LAVROV AMERIKANCIMA DEŠIFROVAO ZNAČENjE SSSR: Ima veze sa srcem i pameti
25. 08. 2025. u 21:33
TRAMP: Želim da se sastanem sa Kim Džong Unom
25. 08. 2025. u 20:43
"RAZREDNI DOK VODI MATURSKU EKSKURZIJU" Hit snimak naših košarkaša sa aerodroma - Sa Karijem u redu za kafu, komentari pljušte (VIDEO)
KOŠARKAŠKA reprezentacija Srbije otputovala je danas iz Beograda za Rigu gde će igrati na predstojećem Evropskom prvenstvu.
25. 08. 2025. u 15:30
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
Objavljene nage fotografije voditeljke RTS-a - kao od majke rođena (FOTO)
VEOMA izazovne fotografije.
25. 08. 2025. u 20:24
Komentari (0)