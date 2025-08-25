FRANCUSKI PREMIJER: Najavio za 8. septembar glasanje o poverenju Vladi

PREMIJER Francuske Fransoa Bajru saopštio je danas da će 8. septembra zatražiti glasanje o poverenju Vladi u parlamentu.

Pozivajući se na član 49 francuskog Ustava, premijer Bajru je odlučio da stavi na kocku svoj opstanak na čelu francuske Vlade, prenosi televizija BFM.

Bajru je najavio da će 8. septembra sazvati vanrednu sednicu povodom "centralnog pitanja upravljanja državnim finansijama".

-Tog dana ću staviti na kocku odgovornost Vlade na osnovu izjave o opštoj politici, u skladu sa članom 49, stav 1 našeg Ustava, rekao je premijer tokom konferencije za novinare.

Dodao je da se nada da će time usmeriti debatu ne na svoju politiku, već na stanje javnih finansija jer mere štednje koje je najavio 15. juna nailaze na otpor kod Francuza.

Ultradesničarska stranka Nacionalno okupljanje već je najavila da neće dati poverenje Bajruu, a predsednik te stranke Žordan Bardela predviđa "kraj vlade Fransoa Bajrua".

Stranke Nepokorena Francuska, Socijalisti, Komunisti i Ekolozi su izrazili slične stavove i nameru da ne podrže vladu aktuelnog premijera Francuske, podseća BFM.

(Tanjug)

