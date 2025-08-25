BOLJE OD PANCIRA? Novo kinesko borbeno vozilo protiv dronova prilagođava se lekcijama iz rata u Ukrajini (VIDEO)

KINESKA narodnooslobodilačka vojska počela je sa pripremom novog borbenog vozila protivvazdušne odbrane, FK-3000, dizajniranog da pruži odbranu kratkog dometa od napada dronova, koje je viđeno tokom proba za predstojeću vojnu paradu zemlje zakazanu za 3. septembar.

Foto printskrin /militarywatchmagazine.com

Nabavka sistema izgleda odražava jedan od višestrukih načina na koje su kineske oružane snage reagovale na lekcije iz tekućeg rusko-ukrajinskog rata, tokom kojeg je upotreba dronova i za napade i za izviđanje igrala veoma centralnu ulogu u ratnim naporima obe strane. Borbeno vozilo protivvazdušne odbrane ima neke sličnosti sa ruskim sistemom Pancir, koji je intenzivno korišćen za borbu protiv dronova u Siriji, Libiji i na ukrajinskom ratištu i pokazao se veoma efikasnim. Čini se da je kineski sistem više specijalizovan za odbranu ciljeva od dronova, i kao mnogo noviji dizajn koji je razvio znatno napredniji odbrambeni sektor, očekuje se da će imati superiorne performanse.



Očekuje se da će upotreba dronova na ukrajinskom ratištu podstaći značajno međunarodno interesovanje za FK-3000 i slične sisteme. Ukrajinske oružane snage su 1. juna postigle neviđeni uspeh u korišćenju bespilotnih letelica za uništavanje veoma važnih ciljeva pokretanjem velikog napada dronovima kako bi uništile više strateških bombardera Tu-95MS i Tu-22M3 na vazduhoplovnim bazama širom zemlje. Očekuje se da će ruskoj floti strateške avijacije biti potrebne godine da se oporavi od gubitaka. Manji uspesi usmereni na vazduhoplovne baze koje sadrže taktičke borbene avione kao što su lovci Su-34 i presretači MiG-31 na zemlji su više puta postignuti, kao i napadi na radarske sisteme, sisteme protivvazdušne odbrane i ključnu infrastrukturu. Kina je ojačala rusku odbranu od napada dronova izvozom laserskog sistema „Tihi lovac 3000“.

(militarywatchmagazine.com)

BONUS VIDEO - Srpski "kamov" već četvri dan gasi požare u Crnoj Gori