BOLJE OD PANCIRA? Novo kinesko borbeno vozilo protiv dronova prilagođava se lekcijama iz rata u Ukrajini (VIDEO)

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

25. 08. 2025. u 20:22

KINESKA narodnooslobodilačka vojska počela je sa pripremom novog borbenog vozila protivvazdušne odbrane, FK-3000, dizajniranog da pruži odbranu kratkog dometa od napada dronova, koje je viđeno tokom proba za predstojeću vojnu paradu zemlje zakazanu za 3. septembar.

БОЉЕ ОД ПАНЦИРА? Ново кинеско борбено возило против дронова прилагођава се лекцијама из рата у Украјини (ВИДЕО)

Foto printskrin /militarywatchmagazine.com

Nabavka sistema izgleda odražava jedan od višestrukih načina na koje su kineske oružane snage reagovale na lekcije iz tekućeg rusko-ukrajinskog rata, tokom kojeg je upotreba dronova i za napade i za izviđanje igrala veoma centralnu ulogu u ratnim naporima obe strane. Borbeno vozilo protivvazdušne odbrane ima neke sličnosti sa ruskim sistemom Pancir, koji je intenzivno korišćen za borbu protiv dronova u Siriji, Libiji i na ukrajinskom ratištu i pokazao se veoma efikasnim. Čini se da je kineski sistem više specijalizovan za odbranu ciljeva od dronova, i kao mnogo noviji dizajn koji je razvio znatno napredniji odbrambeni sektor, očekuje se da će imati superiorne performanse.

FK-3000 koristi troosovinsko vozilo sa pogonom na sva četiri točka, oklopljenom kabinom i dve lansirne kapsule, svaka sa po 12 raketa kratkog dometa, kao i automatski top od 30 mm. Njegove kontrole vatre omogućavaju istovremeno dejstvo na više ciljeva. Upotreba topa omogućava vozilu da obezbedi odbranu od dronova manje vrednosti, poput kvadrokoptera, bez trošenja skupih raketa, pružajući dvoslojnu odbranu. Sistem ima domet dejstva do 1200 metara i može da integriše niz različitih tipova raketa. Očekuje se da će biti raspoređen i za odbranu kopnenih jedinica na ili blizu linija fronta, i za zaštitu ključnih vojnih objekata i kritične infrastrukture. Kina je dopunila razvoj FK-3000 operacionalizacijom niza sistema laserskog oružja, kao što je novi sistem OW5-A50 predstavljen sredinom jula. Kako se tehnologije laserskog oružja budu poboljšavale, očekuje se da će se korisnost topova i raketa za borbu protiv dronova smanjivati.

Očekuje se da će upotreba dronova na ukrajinskom ratištu podstaći značajno međunarodno interesovanje za FK-3000 i slične sisteme. Ukrajinske oružane snage su 1. juna postigle neviđeni uspeh u korišćenju bespilotnih letelica za uništavanje veoma važnih ciljeva pokretanjem velikog napada dronovima kako bi uništile više strateških bombardera Tu-95MS i Tu-22M3 na vazduhoplovnim bazama širom zemlje. Očekuje se da će ruskoj floti strateške avijacije biti potrebne godine da se oporavi od gubitaka. Manji uspesi usmereni na vazduhoplovne baze koje sadrže taktičke borbene avione kao što su lovci Su-34 i presretači MiG-31 na zemlji su više puta postignuti, kao i napadi na radarske sisteme, sisteme protivvazdušne odbrane i ključnu infrastrukturu. Kina je ojačala rusku odbranu od napada dronova izvozom laserskog sistema „Tihi lovac 3000“.

(militarywatchmagazine.com)

