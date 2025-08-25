BOLJE OD PANCIRA? Novo kinesko borbeno vozilo protiv dronova prilagođava se lekcijama iz rata u Ukrajini (VIDEO)
KINESKA narodnooslobodilačka vojska počela je sa pripremom novog borbenog vozila protivvazdušne odbrane, FK-3000, dizajniranog da pruži odbranu kratkog dometa od napada dronova, koje je viđeno tokom proba za predstojeću vojnu paradu zemlje zakazanu za 3. septembar.
Nabavka sistema izgleda odražava jedan od višestrukih načina na koje su kineske oružane snage reagovale na lekcije iz tekućeg rusko-ukrajinskog rata, tokom kojeg je upotreba dronova i za napade i za izviđanje igrala veoma centralnu ulogu u ratnim naporima obe strane. Borbeno vozilo protivvazdušne odbrane ima neke sličnosti sa ruskim sistemom Pancir, koji je intenzivno korišćen za borbu protiv dronova u Siriji, Libiji i na ukrajinskom ratištu i pokazao se veoma efikasnim. Čini se da je kineski sistem više specijalizovan za odbranu ciljeva od dronova, i kao mnogo noviji dizajn koji je razvio znatno napredniji odbrambeni sektor, očekuje se da će imati superiorne performanse.
Očekuje se da će upotreba dronova na ukrajinskom ratištu podstaći značajno međunarodno interesovanje za FK-3000 i slične sisteme. Ukrajinske oružane snage su 1. juna postigle neviđeni uspeh u korišćenju bespilotnih letelica za uništavanje veoma važnih ciljeva pokretanjem velikog napada dronovima kako bi uništile više strateških bombardera Tu-95MS i Tu-22M3 na vazduhoplovnim bazama širom zemlje. Očekuje se da će ruskoj floti strateške avijacije biti potrebne godine da se oporavi od gubitaka. Manji uspesi usmereni na vazduhoplovne baze koje sadrže taktičke borbene avione kao što su lovci Su-34 i presretači MiG-31 na zemlji su više puta postignuti, kao i napadi na radarske sisteme, sisteme protivvazdušne odbrane i ključnu infrastrukturu. Kina je ojačala rusku odbranu od napada dronova izvozom laserskog sistema „Tihi lovac 3000“.
(militarywatchmagazine.com)
BONUS VIDEO - Srpski "kamov" već četvri dan gasi požare u Crnoj Gori
Preporučujemo
"RAZREDNI DOK VODI MATURSKU EKSKURZIJU" Hit snimak naših košarkaša sa aerodroma - Sa Karijem u redu za kafu, komentari pljušte (VIDEO)
KOŠARKAŠKA reprezentacija Srbije otputovala je danas iz Beograda za Rigu gde će igrati na predstojećem Evropskom prvenstvu.
25. 08. 2025. u 15:30
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
GLADNI MEDVED NAPRAVIO HAOS: Raskopao grobove na pravoslavnom groblju u potrazi za hranom
NAKON sve češćih slučajeva da medvedi u Crnoj Gori dolaze do naseljenih mesta, gde napadaju pčelinjake i stoku, meštane sela Donji Unač u oblasti Pive iznenadio je medved koji je u potrazi za hranom pokušao da raskopa grobove, javlja Radio-televizija Crne Gore (RTCG).
25. 08. 2025. u 11:24
Komentari (0)