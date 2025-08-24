TROGODIŠNJA DEVOJČICA UŠETALA U BOLNICU SA NOŽEM U GLAVI: Lekari spasili dete (VIDEO)
TROGODIŠNjA devojčica je mirno ušetala u bolnicu sa nožem od 15 centimetara u glavi.
Prema pisanju lista „South China Morning Post“, incident se dogodio u kineskoj provinciji Junan. Kada je majka devojčice menjala posteljinu, slučajno pomeranje čaršava je prouzrokovalo da nož koji je bio u blizini probije detetu kožu iznad desnog uha.
Majka je pokušala sama da izvadi nož, ali nije uspela, nakon čega je sa ćerkom otišla u bolnicu.
Lekari su uspešno izvadili sečivo, a stanje deteta se procenjuje kao stabilno. Lekari su objasnili da nož nije izazvao neposrednu smrtonosnu povredu zbog mekoće lobanje deteta.
