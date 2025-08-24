Svet

TROGODIŠNJA DEVOJČICA UŠETALA U BOLNICU SA NOŽEM U GLAVI: Lekari spasili dete (VIDEO)

Novosti online

24. 08. 2025. u 20:00

TROGODIŠNjA devojčica je mirno ušetala u bolnicu sa nožem od 15 centimetara u glavi.

ТРОГОДИШЊА ДЕВОЈЧИЦА УШЕТАЛА У БОЛНИЦУ СА НОЖЕМ У ГЛАВИ: Лекари спасили дете (ВИДЕО)

Foto: Printskrin

Prema pisanju lista „South China Morning Post“, incident se dogodio u kineskoj provinciji Junan. Kada je majka devojčice menjala posteljinu, slučajno pomeranje čaršava je prouzrokovalo da nož koji je bio u blizini probije detetu kožu iznad desnog uha.

Majka je pokušala sama da izvadi nož, ali nije uspela, nakon čega je sa ćerkom otišla u bolnicu.

Lekari su uspešno izvadili sečivo, a stanje deteta se procenjuje kao stabilno. Lekari su objasnili da nož nije izazvao neposrednu smrtonosnu povredu zbog mekoće lobanje deteta.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
RUSIJA TO NIJE OČEKIVALA! Ovo je danas doživela Marija Šarapova

RUSIJA TO NIJE OČEKIVALA! Ovo je danas doživela Marija Šarapova