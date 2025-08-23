"PUTIN SE BOJI JEDINO TRAMPA": Predsednik Finske o primirju u Ukrajini

PREDSEDNIK Finske Aleksandar Stub izjavio je da ruski predsednik Vladimir Putin nije uspeo u svojim ciljevima u Ukrajini već da je napravio najveću geopolitičku grešku, dodajući da predsednik SAD Donald Tramp, kao jedini koji može da utiče na ruskog lidera, polako gubi strpljenje.

Foto: Profimedia





"Putin je ujedinio Evropu, proširio je NATO na Finsku i Švedsku, praktično je povećao odbrambene izdatke NATO-a sa dva odsto na pet odsto. Ako pogledamo teritorijalna osvajanja, on već 12 godina pokušava da osvoji Donjeck, od čega je praktično polovinu dobio pre početka rata, a napredovao je 25 odsto na bojnom polju u poslednjih 12 godina", naveo je Stub.

Prema njegovim rečima, Putin se plaši da Rusija neće biti viđena kao velika sila ako se sastane sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim.

Putin se, kako tvrdi, plaši da su Evropa i Sjedinjene Države jedinstvene u podršci Zelenskom i da neće moći da ograniči pravo Ukrajine da sama određuje svoju sudbinu.

Prema mišljenju finskog predsednika, Putinovi ciljevi se nisu promenili tokom rata, a to su konsolidacija statusa velike sile, razbijanje jedinstva Zapada i ograničavanje prava Ukrajine na samoopredeljenje.

Stub je poručio i da Finska podržava model mira u kome Ukrajina ne bi bila primorana na teritorijalne ustupke.

"Ne treba razgovarati o teritorijama, već o stvaranju osnova za direktan dijalog između Putina i Zelenskog“, izjavio je Stub za Yle.

On je dodao da su mirovni pregovori svojevrsno klatno koje se kreće napred-nazad, u zavisnosti od okolnosti.

Vladimir Putin, Foto Alexander Kazakov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Finski predsednik je potvrdio da su u toku pregovori sa SAD o bezbednosnim garancijama za Ukrajinu, ali je jasno naglasio da one ne znače automatsku primenu člana 5 NATO-a.

"To su drugačije garancije koje bi omogućile Ukrajini da sačuva bezbednost, nezavisnost, suverenitet i teritorijalni integritet nakon okončanja sukoba. Ove garancije bi mogle uključivati kopnene, vazdušne, pomorske i obuku, ali nismo skloni fiksnim brojkama, nije vreme za to", naveo je on.

Stub smatra da je ruska strana koristila taktiku odlaganja, dok su istovremeno napadi na civilne ciljeve dodatno uticali na Trampovo strpljenje.

"Tramp je nedavno izgubio strpljenje, naročito posle sastanka na Aljasci, na koji je Putin došao neposredno nakon što je Tramp najavio 50 odsto carina Indiji zbog kupovine ruskog naoružanja i energije", naveo je Stub.

Finski predsednik je naveo i da je upravo Tramp taj koji ima odlučujući uticaj na Putina.

"Postoji samo jedna osoba koja može naterati Putina na mir, a to je predsednik Tramp. On je jedini kojeg Putin sluša i koga se, iskreno govoreći, boji", rekao je Stub.

Kako kaže, normalno je i prikladno da šefovi država vode direktan dijalog jedni sa drugima.

Stub se pohvalio i da on sam ima broj mobilnog telefona predsednika Sjedinjenih Država Donalda Trampa, napominjući da se odnosi moraju negovati.

Stub je ocenio i da je pozicija Finske u međunarodnim odnosima prerasla geografsku veličinu te zemlje i naglasio važnost informacija.

"U međunarodnoj politici, informacija je moć. A Finska trenutno ima više informacija nego bilo ko drugi. Ako ih budemo delili na pametan način, naš uticaj u svetu će rasti", rekao je on.

(Tanjug)

