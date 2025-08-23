"ZA RUSIJU JE NAJVAŽNIJI NJEN SUVERENITET" Putin: Razmatramo saradnju sa SAD u oblasti energetike na Arktiku i Aljasci

PREDSEDNIK Rusije Vladimir Putin izjavio je u petak da Rusija razmatra saradnju sa SAD u oblasti energetike na Arktiku i na Aljasci.

Foto Tanjug/AP/Julia Demaree Nikhinson

-Tehnologije kojima raspolaže Rusija za rad na Arktiku nema niko i za to su zainteresovani njeni partneri, uključujući SAD- rekao je Putin, prenosi Sputnjik.

On je dodao i da je za Rusiju najvažniji njen suverenitet, a da bi gubitak istog značio kraj postojanja Rusije.

-Ima zemalja koje mirno funkcionišu bez suvereniteta. Čitava Zapadna Evropa je praktično lišena suvereniteta. Ima i mnogo drugih država kojima je to normalno. Rusiji nije. Sa gubitkom suvereniteta Rusija bi prestala sa postoji u sadašnjoj formi- naglasio je Putin.

Prehodno je Putin izjavio da je dolazak Donalda Trampa na funkciju predsednika SAD označio početak oporavka odnosa između Rusije i SAD, ističući da se nada da će liderstvo Trampa omogućiti dalji napredak u tom procesu.

-S dolaskom predsednika Trampa mislim da je konačno zasijalo svetlo na kraju tunela. Nadam se da su prvi koraci koji su preduzeti samo početak potpunog obnavljanja naših odnosa- rekao je Putin prilikom susreta sa radnicima nuklearne industrije, prenosi ruski Interfaks.

Putin je, međutim, istakao da to ne zavisi od Rusije već od Zapada s kojim su SAD vezane "određenim obavezama u okviru različitih organizacija, uključujući NATO". Putin je dodao da i sledeći koraci zavise od rukovodstva SAD.

-Uveren sam da su liderske osobine aktuelnog predsednika Trampa garancija da će naši odnosi biti obnovljeni i nadam se da će se naš zajednički nastaviti- zaključio je ruski predsednik.