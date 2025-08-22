LUKAŠENKOV ODGOVOR NATO: Belorusija planira da uvede raketnu artiljeriju sa nuklearnim glavama (VIDEO)

BELORUSKA vlada razmatra opcije integracije nuklearnih bojevih glava u raketne artiljerijske sisteme dugog dometa „Polonez“ svoje vojske, prema rečima jednog od najviših bezbednosnih zvaničnika zemlje, državnog sekretara Saveta bezbednosti Belorusije Aleksandra Volfoviča.

-Danas je ovo moderan kompleks. Domet raketa je bio 200 kilometara, danas su to rakete (sa dometom) od 300 kilometara. Ovo je visokoprecizno oružje. Naravno, svako oružje zahteva prilagođavanja i izmene. Već se postavljaju pitanja o opremanju ovih raketa nuklearnim bojevim glavama, izjavio je on.

Artiljerijski sistemi sa nuklearnim glavama bili su široko raspoređeni tokom ranih godina Hladnog rata, posebno širom Centralne Evrope i od strane američke vojske u Južnoj Koreji, iako su danas relativno retki osim sistema Nasr pakistanske vojske. Uvođenje taktičkog nuklearnog oružja niskog nivoa moglo bi pomoći u kompenzaciji konvencionalnih nedostataka Belorusije u odnosu na ogromne i brzo rastuće NATO snage raspoređene preko njenih granica.

Belorusija je 2023. godine sklopila sporazum o podeli nuklearnog oružja sa Rusijom, pri čemu balistička raketa Iskander-M služi kao primarno sredstvo za isporuku potencijalnih nuklearnih udara beloruskih snaga. Ruske nuklearne bojeve glave skladištene na teritoriji Belorusije biće stavljene na raspolaganje beloruskoj vojsci za opremanje ovih raketa u slučaju velikog rata sa NATO-om, što je odraz sporazuma o podeli nuklearnog oružja koje Sjedinjene Države imaju sa Nemačkom, Italijom, Belgijom, Holandijom, Turskom i Ujedinjenim Kraljevstvom.

Izveštava se da Belorusija razvija sopstvene balističke raketne sisteme zajedno sa Rusijom, koji će biti bazirani na Iskanderu. Do kraja 2025. godine, beloruska vojska će takođe početi da raspoređuje balističke rakete srednjeg dometa Orešnik, a lansirna vozila za rakete, za koja je u martu potvrđeno, će se graditi u Belorusiji. Opremanje raketnih artiljerijskih sistema Polonez nuklearnim bojevim glavama obezbediće treći nivo beloruskog nuklearnog arsenala, dopunjujući strateške mogućnosti dugog dometa Orešnika i Iskandera-M, koji mogu služiti i kao nižeg ranga strateški ili višeg ranga taktički sistem.

Polonez je razvijen zajedno sa Kinom, koristeći industrijske snage obe zemlje, pri čemu je beloruska industrija bila odgovorna za proizvodnju vozila i lansera za rakete, dok je kineska industrija proizvodila samo oružje. Ovo je povećalo mogućnost da kineska vlada možda neće prihvatiti sisteme koji se koriste za nuklearne svrhe. Polonez-M se smatra najsposobnijim raketnim artiljerijskim sistemom u Evropi, a njegova najznačajnija karakteristika je domet dejstva od 300 km, što mu daje sličan domet kao balistička raketa Skad-B i dva do tri puta veći od većine drugih modernih raketnih artiljerijskih sistema.

Belorusija je osetila rastuću pretnju od zemalja članica NATO-a, a Nemačka je 22. maja stvorila novu 45. oklopnu brigadu stacioniranu u Viljnusu, u Litvaniji, koja se nalazi samo 150 kilometara od beloruske prestonice Minska. Susedna Poljska je u međuvremenu značajno investirala u proširenje svojih snaga, prvenstveno kroz nabavku opreme kopnenih snaga iz Južne Koreje i lovaca F-35 i F-16V iz Sjedinjenih Država, u vreme kada su tenzije na granici između zemlje i Belorusije nastavile da rastu.

