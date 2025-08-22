JOŠ JEDAN NAPAD NA NAFTOVOD "DRUŽBA" Sijarto: To je atak na energetsku bezbednost Mađarske

MAĐARSKI ministar spoljnih poslova i trgovine Peter Sijarto izjavio je danas da se dogodio još jedan napad na naftovod "Družba", zbog čega je obustavljen transport nafte ka Mađarskoj.

FOTO: AP/Tanjug

-Tokom noći smo dobili vest da je naftovod "Družba" na rusko-beloruskoj granici ponovo napadnut - po treći put u kratkom vremenskom periodu.

Transport nafte ka Mađarskoj je ponovo obustavljen", rekao je Sijarto u objavi na Fejsbuku, prenosi Hirado.

Sijarto je ocenio da je to "još jedan napad" na energetsku bezbednost Mađarske. "Još jedan pokušaj da nas uvuku u rat. Neće uspeti. Nastavićemo da podržavamo mirovne napore svim snagama i branimo naše nacionalne interese", kazao je Sijarto. Dotok ruske nafte do Mađarske prethodno je bio obustavljen 17. avgusta, nakon što je Ukrajina navodno ponovo napala naftovod "Družba", a dotok nafte je bio obnovljen pre tri dana.

(Tanjug)