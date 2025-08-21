Svet

RUSIJA SPREMNA ZA GENERALNU SKUPŠTINU UN: Lavrov predvodi delegaciju, Putin odobrio spisak

V.N.

21. 08. 2025. u 13:38

RUSKI predsednik Vladimir Putin odobrio je sastav ruske delegacije za učešće u radu 80. zasedanja Generalne skupštine UN, koju će predvoditi šef ruskog Ministarstva spoljnih poslova Lavrov, saopštio je Kremlj.

РУСИЈА СПРЕМНА ЗА ГЕНЕРАЛНУ СКУПШТИНУ УН: Лавров предводи делегацију, Путин одобрио списак

Foto: AP

 -Odobrava se sledeći sastav delegacije Ruske Federacije za učešće u radu 80. sednice Generalne skupštine UN: Lavrov S.V. - ministar spoljnih poslova Ruske Federacije, stalni član Saveta bezbednosti Ruske Federacije (šef delegacije)- navodi se u dokumentu.

 

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SRBI U CENTRU PAŽNJE: Jović i Nikolić protiv budućnosti odbrane naše reprezentacije

SRBI U CENTRU PAŽNjE: Jović i Nikolić protiv budućnosti odbrane naše reprezentacije