PRIVEDEN UKRAJINAC OSUMNJIČEN ZA DIVERZIJU NA GASOVODIMA „SEVERNI TOK“

ITALIJNSKA policija privela je po nalogu Berlina Ukrajinca, za koga se sumnja da je umešan u diverziju na gasovodima „Severni tok“ 2022. godine, saopštilo je nemačko tužilaštvo.

Foto Tanug/AP

Kako se ističe, nemačko savezno javno tužilaštvo, na osnovu evropskog naloga za hapšenje koji je izdao istražni sudija Saveznog vrhovnog suda 18. avgusta 2025. godine, naložilo je hapšenje ukrajinskog državljanina Sergeja K.

Karabinjeri stanice Mizano Adrijatiko, u tesnoj saradnji sa Međunarodnom službom za policijsku saradnju, priveli su osumnjičenog u italijanskoj provinciji Rimini.



Osumnjičeni je optužen za saučesništvo u organizovanju eksplozije, neustavne sabotaže, kao i uništavanja građevinskih objekata.

U nalogu za hapšenje on je optužen da je pripadao grupi ljudi koja je postavila eksplozivne naprave na gasovode „Severni tok 1“ i „Severni tok 2“ u blizini ostrva Bornholm u septembru 2022. godine.

Veruje se da je osumnjičeni bio jedan od koordinatora operacije.

Za prevoz, on i njegovi saučesnici koristili su jedrilicu iz Rostoka. Jahtu su prethodno od nemačke kompanije iznajmili posrednici koristeći falsifikovana dokumenta. Eksplozivne naprave su detonirane 26. septembra 2022. godine. Usled eksplozija, oba cevovoda su ozbiljno oštećena.

Nakon što bude prebačen iz Italije, optuženi će se pojaviti pred istražnim sudijom Saveznog suda.

Nemački list Špigl navodi da izvori u službi bezbednosti kažu da još nije jasno kada će Sergej K. biti izručen Nemačkoj. On nije bio dostupan za komentar, a informacije o njegovoj odbrani za sada nisu dobijene.

Eksplozija na gasovodima

U eksploziji koja se dogodila septembra 2022. onesposobljen je jedan od dva kraka „Severnog toka 2“. Istog dana, eksplozije su uništile oba kraka paralelnog izvoznog gasovoda „Severni tok“.

Nemačka, Danska i Švedska nisu isključile namernu sabotažu. „Nord Stream 2 AG“, operater Severnog toka, saopštio je da je uništenje gasovoda bilo bez presedana i da je nemoguće proceniti vreme remonta. Kancelarija ruskog državnog tužioca pokrenula je postupak o aktu međunarodnog terorizma. Rusija je više puta tražila podatke o eksplozijama u „Severnom toku“, ali ih nikada nije dobila, rekao je Dmitrij Peskov, portparol ruskog predsednika.

Gasovod „Severni tok 2”, kapaciteta 55 milijardi kubika gasa godišnje, proteže se od kompresorske stanice „Slavjanska“ u Kingisepskom okrugu Lenjingradske oblasti Rusije do baltičke obale Nemačke. Nemačke vlasti su obustavile proces sertifikacije gasovoda u februaru ove godine, dok su SAD uvele sankcije protiv kompanije „Nord Stream 2 AG“.

(Sputnjik)

