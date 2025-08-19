Svet

KAZNA I DO 18 HILJADA EVRA: Italija uvela nove kazne za naizgled bezazlen potez u saobraćaju

19. 08. 2025. u 21:54

ITALIJA, odnosno, italijanska vlada uvela je drastične mere protiv nesavesnih vozača novom uredbom koja donosi kazne osmišljene da odvrate svakoga od bacanja smeća van mesta predviđenog za to, a onima koji prekrše ovu urednu prete ne samo paprene novčane kazne, već i zatvor, piše autobild.de.

КАЗНА И ДО 18 ХИЉАДА ЕВРА: Италија увела нове казне за наизглед безазлен потез у саобраћају

Foto: Free Images Pixabay

Čak i naizgled bezazleno bacanje opuška ili papirne maramice kroz prozor više se ne smatra sitnim prekršajem, a novčana kazna za to može dostići i do 1.188 evra.

Situacija postaje znatno ozbiljnija ako iz vozila izbacite vreću smeća, staklene boce ili limenke. U tom slučaju, kazna se penje na vrtoglavih 18.000 evra, nezavisno od toga da li je vozilo u pokretu ili stoji.

Zakon je posebno strog za one koji smeće bacaju u prirodnim rezervatima ili drugim zaštićenim područjima. Takav prekršaj, osim novčane kazne, može rezultirati oduzimanjem vozačke dozvole, pa čak i zatvorskom kaznom.

Važno je naglasiti, posebno za turiste, da se ova pravila jednako primenjuju i na strane državljane.

Foto: Profimedia

 

Nadzorne kamere kao ključni dokaz

Jedna od ključnih novosti jeste da policija više ne mora da hvata lično počinioce na delu. Dovoljan dokaz biće snimak sa nadzornih kamera koje jasno beleže registarsku oznaku vozila, bez obzira na to jesu li u vlasništvu gradova, upravnika auto-puteva ili privatnih subjekata.

Italijanske vlasti ističu kako cilj ovih rigoroznih mera nije samo zaštita okoline, već i povećanje sigurnosti u saobraćaju. Bačeni predmeti mogu oštetiti druga vozila ili naterati vozače na opasne manevre izbegavanja, što može dovesti do teških nesreća.

Očekuje se da će "nevidljivi čuvari" u Italiji, odnosno kamere koje rade neprekidno 24 sata dnevno, značajno smanjiti broj ovakvih incidenata.

(blic, b92 Putovanja)

