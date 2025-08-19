Svet

"PROPALA JE STRATEGIJA" Orban sasuo bolnu istinu Zapadu u lice

Novosti online

19. 08. 2025. u 17:46

VIRTUELNI samit lidera EU potvrdio je da je propala strategija zasnovana na izolaciji Rusije, izjavio je mađarski premijer Viktor Orban.

Foto: Profimedia

- Danas je održan sastanak lidera 27 zemalja članica EU. Potvrđeno je da je strategija zasnovana na izolaciji Rusije propala - rekao je Orban na mreži Iks.

On je istakao da su razgovori potvrdili da se sukob u Ukrajini može rešiti samo diplomatskim putem.

- Potvrđeno je da članstvo Ukrajine u EU ne znači nikakve bezbednosne garancije, tako da je povezivanje članstva sa bezbednosnim garancijama preterano i opasno - rekao je Orban.

Mađarski premijer je napomenuo da je tokom sastanka predložio da što pre bude održan samit Rusije i Evrope.

(SRNA)

