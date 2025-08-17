NEMAČKI UTICAJNI POLITIČAR: Evropa nije bila za stolom na Aljasci jer ranije nije želela razgovor o miru
PREDSEDNIK spoljno-političkog odbora nemačkog parlamenta, Armin Lašet ocenio je danas da je greška Evropljana to što predsednik Ukrajine Vlodimir Zelenski i evropski lideri nisu bili prisutni na samitu sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom na Aljasci.
On je dodao da se tokom mandata bivšeg američkog predsednika Džozefa Bajdena moglo i moralo uraditi više, ali da se sve svelo na vojno rešavanje.
-Bilo je jasno da će predsednik Tramp tražiti pregovore sa Putinom o okončanju rata. Pomalo je čudno sada slušati Evropljane kako se žale što nisu bili za stolom, kada ranije nisu pokazivali spremnost na dijalog, rekao je Lašet za nemački list Tagesšpigel.
Na pitanje koju lekciju Evropa treba da izvuče iz ove situacije, Lašet je rekao da Evropa mora biti jednoglasna i vojno samostalna ako želi da ubuduće ima uticaj.
-Evropa je poslednjih godina bila puna priče, ali malo suštine. Sada tek počinje put ka Evropskoj odbrambenoj uniji, istakao je Lašet dodajući da postojeći paketi sankcija nisu doveli do kraja rata, a da se razmatranje 19. paketa dovodi u pitanje ukoliko Tramp ima nameru da oživi i proširi ekonomske veze s Rusijom.
-Evropa mora da pronađe pravi put i da ne oslabi samu sebe, naveo je Lašet.
Upitan da li su dodatne sankcije Amerike Rusiji realne, Lašet je naveo da se nikad ne zna kako i kada će Tramp promeniti stav, ali da je to malo verovatno sada nakon samita na Aljasci.
-Ne mogu da zamislim da će Tramp posegnuti za novim sankcijama. Da bi se to desilo, pregovori na Aljasci morali bi potpuno da propadnu. Odnos između Trampa i Putina delovao je drugačije, rekao je on.
Lašet je, na kraju, Putinovu poruku da bi sledeći sastanak mogao da se održi u Moskvi ocenio kao nemoguću.
-Sledeći sastanak mora biti sa predsednikom Zelenskim. Sigurno se neće održati u Moskvi, već na neutralnom terenu, zaključio je Armin Lašet, koji je bio kandidat CDU za kancelara na saveznim izborima 2021. godine.
(Tanjug)
BONUS VIDEO - Helikopteri Ka-32 i Super puma u akciji gašenja požara u Kamenoj gori
Preporučujemo
ŠALjU TRUPE U UKRAJINU: „Koalicija voljnih“ spremna da pošalje snage
17. 08. 2025. u 21:22
ZELENSKI IMA USLOVE: Spreman sam za razmatranje teritorija samo na trilateralnom sastanku
17. 08. 2025. u 20:22
PITANjE JE DANA KADA ĆE OTVORENO DA UBIJAJU NA ULICI Vučić: Zemlja nam je u velikoj opasnosti, banda vlada ulicama! Pobedićemo ovo zlo zajedno
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obratio se naciji iz Palate Srbija posle četiri dana uzastopnog blokaderskog divljanja i napada na objekte, policiju i građane. Poručio je da je pitanje dana kada će blokaderi da otvoreno ubijaju na ulici, jer im je samo to preostalo. Rekao je da će se u narednim danima činiti da se država povukla, a onda će pokazati svu svoju odlučnost i iskoristiti sva sredstva na raspolaganju da se vrati poredak i mir u zemlju. Sa narodom i građanima zajedno, pobedićemo ovo zlo, poručio je Vučić.
17. 08. 2025. u 12:14 >> 12:44
"SRAM VAS BILO ZA SVE ŠTO RADITE" Vučić sa prezirom odgovorio Žaklini Tatalović na dobacivanja i upadice
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić odgovorio je na upadice i dobacivanja novinarki N1 Žaklini Tatalović.
17. 08. 2025. u 14:28
"PROMENIO JE LIČNI OPIS": Željkov sin tvrdio da mu je otac živ
MNOGE je iznenadila izjava najstarijef sina Željka Ražnatovića Arkana, Mihajla da je njegov otac živ.
17. 08. 2025. u 16:16
Komentari (0)