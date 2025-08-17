NEMAČKI UTICAJNI POLITIČAR: Evropa nije bila za stolom na Aljasci jer ranije nije želela razgovor o miru

PREDSEDNIK spoljno-političkog odbora nemačkog parlamenta, Armin Lašet ocenio je danas da je greška Evropljana to što predsednik Ukrajine Vlodimir Zelenski i evropski lideri nisu bili prisutni na samitu sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom na Aljasci.

Foto X/Whitehouse

On je dodao da se tokom mandata bivšeg američkog predsednika Džozefa Bajdena moglo i moralo uraditi više, ali da se sve svelo na vojno rešavanje.

-Bilo je jasno da će predsednik Tramp tražiti pregovore sa Putinom o okončanju rata. Pomalo je čudno sada slušati Evropljane kako se žale što nisu bili za stolom, kada ranije nisu pokazivali spremnost na dijalog, rekao je Lašet za nemački list Tagesšpigel.

Na pitanje koju lekciju Evropa treba da izvuče iz ove situacije, Lašet je rekao da Evropa mora biti jednoglasna i vojno samostalna ako želi da ubuduće ima uticaj.

-Evropa je poslednjih godina bila puna priče, ali malo suštine. Sada tek počinje put ka Evropskoj odbrambenoj uniji, istakao je Lašet dodajući da postojeći paketi sankcija nisu doveli do kraja rata, a da se razmatranje 19. paketa dovodi u pitanje ukoliko Tramp ima nameru da oživi i proširi ekonomske veze s Rusijom.

-Evropa mora da pronađe pravi put i da ne oslabi samu sebe, naveo je Lašet.

Upitan da li su dodatne sankcije Amerike Rusiji realne, Lašet je naveo da se nikad ne zna kako i kada će Tramp promeniti stav, ali da je to malo verovatno sada nakon samita na Aljasci.

-Ne mogu da zamislim da će Tramp posegnuti za novim sankcijama. Da bi se to desilo, pregovori na Aljasci morali bi potpuno da propadnu. Odnos između Trampa i Putina delovao je drugačije, rekao je on.

Lašet je, na kraju, Putinovu poruku da bi sledeći sastanak mogao da se održi u Moskvi ocenio kao nemoguću.

-Sledeći sastanak mora biti sa predsednikom Zelenskim. Sigurno se neće održati u Moskvi, već na neutralnom terenu, zaključio je Armin Lašet, koji je bio kandidat CDU za kancelara na saveznim izborima 2021. godine.

(Tanjug)

BONUS VIDEO - Helikopteri Ka-32 i Super puma u akciji gašenja požara u Kamenoj gori