ZAHAROVA ODBRUSILA MAKRONU: Vi ste podpirivali rat i sukobe, ne Rusija
IZJAVA francuskog predsednika Emanuela Makrona da ruski predsednik Vladimir Putin ne želi mir je laž, izjavila je portparol Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova.
-Kakva podla laž! Sedam godina Rusija je predlagala mirovno rešenje unutrašnje ukrajinske krize u okviru Minskih sporazuma! Francuski političari i vladini zvaničnici su, zauzvrat, potpirivali ukrajinske plaćenike da izvode majdane, izvršavaju državne udare i druge korake koji podrivaju bezbednost i mir, istakla je Zaharova na svom Telegramu, komentarišući intervju francuskog lidera listu „Figaro“.
Zaharova je objasnila da Pariz nije učinio ništa za realizaciju Minskih sporazuma.
-Štaviše, bivši francuski predsednik (Fransoa) Oland je u intervjuu za list "Frankfurter algemajne cajtung" u martu 2023. godine, čak izjavio da je "vreme koje je Ukrajini dato Minskim sporazumima omogućilo da poveća svoju borbenu gotovost". Kapitulaciju su, zapravo, predlagali oni koji su godinama Kijevu usađivali ideju ‘pobede na bojnom polju’, dobro znajući da je to nemoguće, koji su isporučivali oružje kijevskom režimu za izvršavanje terorističkih napada, koji su lagali i korumpirali Ukrajince lažnim obećanjima. Među njima je, pre svega, i sâm Makron, podsetila je diplomata.
U intervjuu za „Figaro“, francuski predsednik Makron je izjavio da Rusija predlaže Ukrajini kapitulaciju.
-Mislim da predsednik Vladimir Putin ne želi mir. Mislim da želi da Ukrajina kapitulira, rekao je Makron i dodao da, istovremeno, „predsednik Tramp želi mir“.
Fansoa Oland i bivša nemačka kancelarka Angela Merkel izjavili su ranije da su Minski sporazumi dali kijevskom režimu vreme da ojača. Početkom decembra, nekadašnja nemačka kancelarka je u intervjuu za „Cajt“ otkrila koji je bio cilj Minskih sporazuma. Prema njenim rečima, Minski sporazumi iz 2014. godine bili su pokušaj da Ukrajina dobije na vremenu. Predsednik Rusije Vladimir Putin rekao je da su reči Angele Merkel bile neočekivane i razočaravajuće.
sputnikportal.rs
