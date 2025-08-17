Svet

RAZORAN ZEMLJOTRES: Desetine ljudi povređeno, evo gde je bio epicentar (FOTO)

Ђорђе Грмуша
Đorđe Grmuša

17. 08. 2025. u 09:47

DESETINE ljudi su povređene u zemljotresu jačine 6 stepeni koji je rano jutros pogodio ostrvo Sulavezi u centralnom delu indonežanskog arhipelaga, saopštila je nacionalna agencija za borbu protiv prirodnih katastrofa (BNPB).

РАЗОРАН ЗЕМЉОТРЕС: Десетине људи повређено, ево где је био епицентар (ФОТО)

Foto: Ilustracija/Unsplash

Zemljotres koji se pojavio na dubini od 10 kilometara potresao je region Poso, ali se osetio i u obližnjim područjima, prenosi Rojters.

"Dvadeset devet osoba je povređeno, od čega dve teško. Za sada nema izveštaja o smrtnim slučajevima", navela je agencija BNPB u zvaničnom saopštenju.

Indonezija se nalazi na području poznatom kao Pacifički vatreni prsten, veoma aktivnoj seizmički zoni u kojoj se sudaraju različite ploče Zemljine kore i izazivaju brojne zemljotrese.

(B92)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
OTKRIVEN SADRŽAJ PISMA: Evo šta je Melanija napisala Putinu

OTKRIVEN SADRŽAJ PISMA: Evo šta je Melanija napisala Putinu