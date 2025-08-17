RAZORAN ZEMLJOTRES: Desetine ljudi povređeno, evo gde je bio epicentar (FOTO)
DESETINE ljudi su povređene u zemljotresu jačine 6 stepeni koji je rano jutros pogodio ostrvo Sulavezi u centralnom delu indonežanskog arhipelaga, saopštila je nacionalna agencija za borbu protiv prirodnih katastrofa (BNPB).
Zemljotres koji se pojavio na dubini od 10 kilometara potresao je region Poso, ali se osetio i u obližnjim područjima, prenosi Rojters.
"Dvadeset devet osoba je povređeno, od čega dve teško. Za sada nema izveštaja o smrtnim slučajevima", navela je agencija BNPB u zvaničnom saopštenju.
Indonezija se nalazi na području poznatom kao Pacifički vatreni prsten, veoma aktivnoj seizmički zoni u kojoj se sudaraju različite ploče Zemljine kore i izazivaju brojne zemljotrese.
(B92)
