RAZORAN ZEMLJOTRES: Desetine ljudi povređeno, evo gde je bio epicentar (FOTO)

DESETINE ljudi su povređene u zemljotresu jačine 6 stepeni koji je rano jutros pogodio ostrvo Sulavezi u centralnom delu indonežanskog arhipelaga, saopštila je nacionalna agencija za borbu protiv prirodnih katastrofa (BNPB).

Foto: Ilustracija/Unsplash

Zemljotres koji se pojavio na dubini od 10 kilometara potresao je region Poso, ali se osetio i u obližnjim područjima, prenosi Rojters.

"Dvadeset devet osoba je povređeno, od čega dve teško. Za sada nema izveštaja o smrtnim slučajevima", navela je agencija BNPB u zvaničnom saopštenju.

🔴🇮🇩 FLASH INFO – Un séisme de magnitude 5,8 a été enregistré à 15 km de Poso Regency, Sulawesi central, en Indonésie. (U.S. Geological Survey)#Indonésie #Séisme #Sulawesi #earthquake pic.twitter.com/vgp2iRo0Zy — Media Express (@media_express_e) August 16, 2025

Indonezija se nalazi na području poznatom kao Pacifički vatreni prsten, veoma aktivnoj seizmički zoni u kojoj se sudaraju različite ploče Zemljine kore i izazivaju brojne zemljotrese.

