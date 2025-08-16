ZAPADNI MEDIJI: Tramp smatra da je Putin otvoren za trilateralni sastanak sa njim i Zelenskim

U EVROPSKOJ uniji smatraju da američki lider Donald Tramp, nakon samita sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom, smatra da se ruski lider ne protivi ideji o trilateralnom sastanku, javila je televizija „Si-En-En“, pozivajući se na evropskog zvaničnika.

Foto: Printscreen/Kremlin

-Sudeći po svemu, Tramp je nakon sastanka sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom došao do zaključka da bi Putin mogao da podrži ideju održavanja trilateralnog samita, navodi televizija.

Prema navodima kanala, na potencijalnom sastanku učestvovaće Putin, Tramp i Vladimir Zelenski.

Nakon pregovora na Aljasci, pomoćnik ruskog lidera za međunarodna pitanja Jurij Ušakov izjavio je da na sastanku nije bilo reči o mogućem trilateralnom sastanku sa Vladimirom Zelenskim.

Na Aljasci je 15. avgusta održan sastanak predsednika Rusije i SAD, Vladimira Putina i Donalda Trampa. Lideri su se sastali u vojnoj bazi Elmendorf-Ričardson u Enkoridžu. Razgovori u užem formatu „tri sa tri“ trajali su dva sata i 45 minuta. Sa ruske strane sastanku su prisustvovali ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov i pomoćnik predsednika Jurij Ušakov. SAD su predstavljali državni sekretar Marko Rubio i specijalni predstavnik američkog predsednika Stiven Vitkof.

sputnikportal.rs

