ŠTA SU TRAMP I PUTIN REKLI O SASTANKU SA ZELENSKIM? Oglasila se ruska strana i šokirala odgovorom
TEMA organizovanja trilateralnog samita između ruskog predsednika Vladimira Putina, američkog predsednika Donalda Trampa i predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog za sada nije pokrenuta, izjavio je pomoćnik predsednika Rusije Jurij Ušakov.
- Ova tema još nije pokrenuta - rekao je Ušakov u izjavi za ruski Prvi kanal.
On je naveo da će tek pošto se u potpunosti sumiraju rezultati samita Rusija-SAD, održanog juče u američkoj vojnoj bazi Elmendorf-Ričardson na Aljasci, biti doneta odluka o eventualnom novom bilateralnom sastanku između Putina i Trampa, prenosi TASS.
Na samitu koji je trajao gotovo tri sata, lideri dveju zemalja razgovarali su pre svega o situaciji u Ukrajini. Konkretni dogovori o prekidu vatre nisu postignuti.
