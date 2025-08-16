Svet

ŠTA SU TRAMP I PUTIN REKLI O SASTANKU SA ZELENSKIM? Oglasila se ruska strana i šokirala odgovorom

V.N.

16. 08. 2025. u 08:41

TEMA organizovanja trilateralnog samita između ruskog predsednika Vladimira Putina, američkog predsednika Donalda Trampa i predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog za sada nije pokrenuta, izjavio je pomoćnik predsednika Rusije Jurij Ušakov.

Foto: Profimedia

- Ova tema još nije pokrenuta - rekao je Ušakov u izjavi za ruski Prvi kanal.

On je naveo da će tek pošto se u potpunosti sumiraju rezultati samita Rusija-SAD, održanog juče u američkoj vojnoj bazi Elmendorf-Ričardson na Aljasci, biti doneta odluka o eventualnom novom bilateralnom sastanku između Putina i Trampa, prenosi TASS.

Foto: Tanjug/AP photo

 

Na samitu koji je trajao gotovo tri sata, lideri dveju zemalja razgovarali su pre svega o situaciji u Ukrajini. Konkretni dogovori o prekidu vatre nisu postignuti.

