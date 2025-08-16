NEMAČKI DIPLOMATA IŠINGER: 1:0 za Putina, rezultat samita na Aljasci razočaravajući
ISKUSNI nemački diplomata i bivši predsedavajući Minhenske bezbednosne konferencije Volfgang Išinger ocenio je da je samit predsednika Rusije i SAD na Aljasci bio razočaravajući.
- Putin je dobio crveni tepih, a Tramp ništa zauzvrat. Kao što smo se i pribojavali: nema primirja, nema mira, nema sankcija - naveo je Išinger na mreži Iks.
On je ocenio da je sasvim jasno da je rezultat sastanka bio "1:0 za Putina".
- Nema stvarnog napretka - očigledno 1:0 za Putina - nema novih sankcija. Za Ukrajince: ništa. Za Evropu: duboko razočaravajuće - ocenio je bivši nemački diplomata.
Putin i Tramp sastali su se juče u vojnoj bazi u Enkoridžu na Aljasci, nakon čega su dali kratke izjave bez konkretnih detalja o pregovorima.
Ruski predsednik je govorio o "fundamentalnim pretnjama" koje Ukrajina, prema njegovim rečima, predstavlja po bezbednost Rusije, ponavljajući dugogodišnje stavove Moskve o širenju NATO-a i optužbama na račun ukrajinske vlasti.
Tramp je sastanak opisao kao "izuzetno produktivan", ali je priznao da dogovor o Ukrajini nije postignut.
