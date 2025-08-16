BELA KUĆA OBJAVILA FOTOGRAFIJU PUTINA I TRAMPA: Crno-bela slika i samo nekoliko reči (FOTO)

BELA kuća je objavila fotografiju ruskog predsednika Vladimira Putina sa američkim liderom Donaldom Trampom, uz natpis „cilj je uvek mir“.

Crno-bela fotografija, koju je Bela kuća objavila na društvenoj mreži X , prikazuje Trampa, Putina i ruskog prevodioca.

„Cilj je uvek mir“, navedeno je u opisu fotografije.

Ranije su ruski predsednik Vladimir Putin i predsednik SAD Donald Tramp razgovarali na Aljasci Lideri su se sastali u vojnoj bazi Elmendorf-Ričardson.

Razgovori u užem formatu održani su u formatu „tri sa tri“ i trajali su dva sata i 45 minuta.

Sa ruske strane na sastanku su učestvovali ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov i pomoćnik ruskog predsednika Jurij Ušakov. SAD su predstavljali državni sekretar Marko Rubio i specijalni predstavnik predsednika SAD Stiven Vitkof . Putin i Tramp sastali su se na Aljasci.

