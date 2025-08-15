Svet

TRAMP PRED POLETANJE NAPISAO OVE DVE REČI: Poznat sastav američke delegacije, tu je i direktor CIA

15. 08. 2025. u 14:16

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp ukrcao se u avion i krenuo ka Aljasci gde će se održati sastanak sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom.

Foto: Profimedia

On je uoči puta napisao na svojoj društvenoj mreži Truth Social "visoki ulozi".

Sa druge strane ruski predsednik je stigao u dalekoistočnu rusku oblast Magadan odakle će otputovati na Aljasku, gde će obići infrastrukturne projekte i industrijske objekte, i održaće razgovore sa gubernatorom Sergejem Nosovim.

- Nakon toga, predsednik će otputovati na Aljasku, gde će započeti rusko-američke razgovore - rekao je portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov i dodao da je taj grad za Putina uvek bio važan, čak i za vreme dok je bio premijer. Zbog vremenskih zona kroz koje će Putin proću, on će imati dva petka - jedan u Magadanu, a drugi na Aljasci.

Poznat sastav delegacije SAD za samit na Aljasci

Američku delegaciju na sastanku na Aljasci predstavljaće, pored predsednika Donalda Trampa, državni sekretar Marko Rubio, ministar finansija Skot Besent, ministar trgovine Hauvard Lutnik, direktor CIA Džon Retklif, portparolka Bele kuće Kerolin Livit, kao i Trampov specijalni predstavnik Stiv Vitkof.

