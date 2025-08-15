Svet

LAVROV STIGAO NA ALJASKU, SVI GLEDAJU U NATPIS NA MAJICI: Pogledajte šta je obukao (VIDEO)

Новости онлине

15. 08. 2025. u 09:35

SERGEJ Lavrov, ministar spoljnih poslova Rusije, stigao je na Aljasku uoči samita Trampa i Putina, a majica koju je nosio privukla je pažnju svih medija.

Foto: X Printscreen

Naime, Lavrov je stigao u hotel na Aljasci obučen u džemper sa natpisom „SSSR“ preko koga je nosio crni prsluk. Ovo je objavio Telegram kanal Izvestija.

Novinari su snimili ministra dok je izlazio iz automobila.

Na društvenim mrežama pojavio se snimak šefa ruske diplomatije koji izlazi iz automobila u crnom prsluku ispod kojeg ima duksericu sa na kojoj se naziru dva velika slova SS, što je protumačeno kao SSSR (Sovjetski savez) na ćirilici, iako se ostatak natpisa ne vidi.

