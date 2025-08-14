TRAMP JASNO ISKLJUČIO JEDNU MOGUĆNOST: Makron otkrio detalje razgovora američkog predsednika i evropskih lidera
PREDSEDNIK Francuske Emanuel Makron izjavio je da je američki predsednik Donald Tramp u sredu poručio evropskim liderima da su Sjedinjene Američke Države i drugi saveznici spremni da učestvuju u davanju bezbednosnih garancija Ukrajini, kako bi se okončao rat.
Makron je rekao da je Tramp, tokom razgovora sa evropskim liderima i ukrajinskim predsednikom Vladimirom Zelenskim, jasno isključio mogućnost da Kijev postane član NATO saveza, što je jedna od glavnih prepreka svakom mirovnom sporazumu sa Rusijom, prenosi Rojters.
Makron, koji je na odmoru na jugu Francuske, rekao je to u sredu novinarima u svojoj letnjoj rezidenciji.
Evropski lideri i Zelenski, održali su juče video konferenciju sa predsednikom SAD.
Tokom sastanka oni su pokušali da utiču na američkog predsednika uoči susreta sa Putinom, koji će biti održan u petak u Enkoridžu na Aljasci, navela je agencija.
(Tanjug)
