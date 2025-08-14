LAKAT NA PROZORU - GLOBA 400 EVRA: U Italiji usred sezone godišnjih odmora vozače začudio i iznenadio novi, neobičan Pravilnik o saobraću

USRED leta izašao je u Italiji novi Pravilnik u saobraćaju, pun zamki i koje su izazvale čuđenje kod vozača, posebno zato što ih neke od najčešćih navika u vožnji tokom užarenih letnjih dana, mogu papreno koštati.

Ilustracija Tošo Borković

Omiljeni način rashlađivanja oslanjanjem lakta na otvoren prozor, aktivira kaznu od 85 do 338 evra, jer iako su obe ruke na volanu, taj gest se smatra "potencijalno opasnim".

Najviše će biti kontrolisani parkirani automobili koji su ostavili malo otvoren prozor, radi ventilacije kola. Po novom pravilniku to se smatra jasnim pozivom lopovima da mogu lako da ukradu auto. Pozivanjem na član 158 Zakona o saobraćaju kojim se nalaže da se preduzmu sve neophodne mere predostrožnosti kako bi se izbegla krađa ili oštećenje vozila, uslediće kazna od 42 do 173 evra.

Ostavljanje upaljenog motora i klima-uređaja u automobilu je prekršaj koji može takođe da rezultira visokom kaznom, od 216 do 432 evra. Malo vredi protest vozača koji kažu da je zakonodavac zaboravio da moderni automobili imaju aplikaciju kojom se može regulisati auto i kada je zaustavljen daljinskim uključivanjem sistema za hlađenje ili grejanje.

Postoje i lokalni propisi. Vožnja bez majice, posebno u Napulju i Firenci, ne dolazi u obzir. Zakon to eksplicitno ne zabranjuje, ali po nekim lokalnim propisima ovo ponašanje se smatra nepristojnim, što se kažnjava sa 500 evra.

Ni pešaci nisu imuni na kazne Ni pešaci nisu imuni na neobične kazne. Prelazak ulice dijagonalno, umesto pravo, košta između 26 i 102 evra. Isto važi i za one koji odluče da trče ulicom, čak i u nedostatku trotoara ili zelenih površina. I to se kažnjava.

Pranje automobila na ulici može da košta mnogo skuplje od odlaska u perionicu. Jer, kazna za pranje auta na ulici kreće se od 105 do 422 evra.

Upotreba sirene da bi se pozdravio prijatelj, ili izrazilo negodovanje u saobraćaju zbog nečijeg necivilizovanog ponašanja je prirodno, ali potreban je oprez. Ako nema opravdanja, to oglašavanje bi moglo da staje vozača do 168 evra.

Uvreda policajca ili karabinjera tokom rutinske provere se kažnjava, pa je preporuka da se na zaustavljanje i traženje dokumenata reaguje mirno, jer razdražena reakcija podrazumeva kaznu od 102 evra.