HOROR U NOĆNOM KLUBU: Osam osoba ubijeno

OSAM osoba je poginulo, a dve su ranjene kada je grupa naoružanih ljudi otvorila vatru na gomilu ispred noćnog kluba u gradu na jugozapadu Ekvadora, saopštila je danas policija.

Foto Shutterstock

Policijski zvaničnik, pukovnik Havijer Čango, rekao je na konferenciji za novinare da je policija stigla na lice mesta nakon hitnog poziva kojim su upozoreni na pucnjavu i pronašla nekoliko ranjenih i sedam mrtvih osoba, dodajući da je osma osoba preminula u bolnici, objavio je Frans 24.

Naoružani ljudi su stigli u dva pikapa i otvorili vatru na ljude koji su pili ispred noćnog kluba u 1.15 po lokalnom vremenu u Santa Lusiji, koja ima 38.000 stanovnika u provinciji Gvajas. Među poginulima je bio vlasnik noćnog kluba Horhe Urkizo, brat gradonačelnika Santa Lusije.

Kako se navodi, policija je na licu mesta pronašla 800 čaura. Nakon napada, naoružani ljudi su se vratili u svoje kamione i pobegli u nepoznatom pravcu, rekao je Čango. Lokalna policija je uhapsila muškarca koji je vozio kamion i nosio revolver, ali nije uspela da utvrdi da li je bio umešan u napad.

Policija je saopštila da još nije utvrdila motiv pucnjave. Tela poginulih su prebačena u mrtvačnicu u susednom gradu Daule. Kancelarija gradonačelnika Santa Lusije, Ubalda Urkiza, izrazila je saučešće u nedelju.

- Ujedinjeni smo u tuzi i molitvi zbog ovog nasilnog napada koji je pogodio našu zajednicu - saopštila je kancelarija na društvenim mrežama. Ekvador, nekada mirno utočište između dva najveća svetska izvoznika kokaina, Kolumbije i Perua, poslednjih godina je porast nasilja dok se bande povezane sa meksičkim i kolumbijskim kartelima bore za kontrolu.

Više od 70 odsto celokupnog kokaina proizvedenog u svetu sada prolazi kroz ekvadorske luke, prema vladinim podacima. Gvajas je jedna od četiri provincije u kojima je predsednik Danijel Noboa nedavno proglasio dvomesečno vanredno stanje kako bi se borio protiv nasilja bandi. Međutim, uprkos pojačanom vojnom prisustvu, vlasti nisu zaustavile krvoproliće.

Više od 4.051 ubistva zabeleženo je između januara i maja, prema zvaničnim podacima. Analitičari veruju da je to najnasilniji početak godine u novijoj istoriji zemlje.