BRITANSKI lovac pete generacije F-35B Lajting 2 prinudno je sleteo na japansko civilno aerodromsko tle zbog prijavljenog tehničkog kvara, izazvavši kratkotrajni prekid saobraćaja i novu raspravu o pouzdanosti ove skupe letelice.

Prema izveštajima japanskih medija, incident se dogodio ujutru 10. avgusta na aerodromu Kagošima u gradu Kirišima. Pilot britanskog F-35B kontaktirao je kontrolu letenja nešto posle 11:30 časova po lokalnom vremenu, prijavivši „mogući mehanički problem“ i zatraživši dozvolu za hitno sletanje.

F-35B je STOVL verzija. Ovo je skraćenica za „Kratko poletanje i vertikalno sletanje“. Ovo je verzija koja može da deluje sa veoma malog aerodroma ili van palube nosača koji nemaju katapulte.

Televizija NHK prikazala je snimke aviona parkiranog pored piste, bez vidljivih oštećenja, dok su tehničari vršili sigurnosne provere. Zbog manevra prinudnog sletanja, pista je bila zatvorena oko 20 minuta, a šest letova – i dolaznih i odlaznih – pretrpelo je kašnjenje od približno istog trajanja.

Lokalne vlasti potvrdile su da nema povređenih i da je aerodrom ubrzo nastavio normalno funkcionisanje. F-35B je potom premešten na stajanku za dodatne provere, dok je britanski kontingent u Japanu odbio da javnosti saopšti više detalja o prirodi kvara.

Ovaj incident podseća na sramnu epizodu iz Indije, kada je britanski pilot F-35B odbio da napusti svoju letelicu izvan vidokruga – čak i kada je ona bila parkirana – zbog navodnih bezbednosnih protokola i straha od „industrijske špijunaže“.

Podsetimo, avion je skrenuo na aerodrom nakon što je naišao na loše vreme tokom misije iznad Indijskog okeana sa nosača aviona HMS Prince of Wales, koji i sam ima problematičnu istoriju od uvođenja u službu 2019. godine.

Taj događaj je izazvao burne reakcije indijske javnosti i medija, jer je protumačen kao izraz potpunog nepoverenja prema zemlji domaćinu. Podsetimo, fijasko oko ove letelice zaglavljene u Indiji trajao je skoro mesec dana.

Kombinacija tehničkih problema i preterane tajnovitosti oko ovog aviona samo podgreva raspravu o tome da li F-35B, uprkos naprednim tehnologijama i mogućnosti vertikalnog sletanja, opravdava svoju visoku cenu i reputaciju „najmodernijeg borbenog aviona na svetu“.

Britanski F-35B u Japanu bio je deo šireg raspoređivanja savezničkih snaga, a incident u Kagošimi mogao bi da izazove dodatne provere i privremena ograničenja u letovima ove platforme u regionu. Kako je Japan izuzetno prisni saveznik zapadnog sveta, verujemo da pilot ovog puta nije zahtevao šamlicu kako bi sedeo pored aviona.

Podsetimo, uprkos višegodišnjem američkom lobiranju, Indija je nedavno zvanično odbacila mogućnost nabavke američkog F-35. Prema navodima američkih zvaničnika koji su govorili anonimno, Nju Delhi ne planira nijednu odbrambenu kupovinu iz Sjedinjenih Država, bez obzira na intenzivne napore Bele kuće, uključujući i ličnu ponudu predsednika Donalda Trampa da se F-35 uključi u širi strateški paket saradnje.

