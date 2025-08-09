NOVA RUSKA „MISTERIOZNA RAKETA“ ŠOKIRALA NATO: Kopija Storm šedou ili potpuno novo oružje? (FOTO)

UKRAJINSKI vojni analitičari izvestili su o prvom korišćenju potpuno novog tipa krstareće rakete od strane Vazdušno-kosmičkih snaga Ruske Federacije.

Foto pritnskrin / t.me.russianocontext

Informacija se pojavila na više ukrajinskih vojnih portala i Telegram kanala, izazvavši veliko interesovanje, jer projektil, prema njihovim tvrdnjama, spolja veoma podseća na britansko-francusku raketu dugog dometa Storm šedou.

Prema njihovim izveštajima, raketa je prvi put upotrebljena nekoliko dana ranije tokom udara na metu u Nikolajevu. U početku su ukrajinski analitičari smatrali da se radi o raketi S8000 „Banderolj“, nadzvučnoj krstarećoj raketi koja se lansira iz vazduha, razvijenoj u ruskoj kompaniji „Kronštat“ i uvedenoj u upotrebu početkom ove godine. „Banderolj“, projektovana za lansiranje sa borbenih dronova „Orion“ i jurišnih helikoptera Mi-28NM, koristi inercijalni navigacioni sistem (INS) sa GLONASS korekcijom, ima domet od 500 kilometara i nosi bojevu glavu mase 150 kg.

Međutim, naknadno poređenje pokazalo je da je u pitanju potpuno drugačiji projektil. „Podseća na ‘Banderolj’, ali nije ista. Naziv još ne znamo, ali izgledom i profilom leta podseća na Storm šedou“, navode ukrajinski izvori.

According to Ukrainian sources, the Russian Armed Forces have started deploying a new type of relatively small cruise missile, resembling the S8000 "Banderol" Cruise Missile.



Visually, it appears similar to a scaled-down Storm Shadow/SCALP-E Air-Launched Cruise Missile, while… pic.twitter.com/uKAiWovELj — OSINTWarfare (@OSINTWarfare) August 9, 2025

Prema preliminarnim procenama, nova raketa je verovatno lansirana sa platforme VKS RF, a moguće i sa drona ili borbenog helikoptera, slično „Banderolju“. Ukrajinski analitičari primećuju da novi projektil koristi taktiku niskog leta radi izbegavanja sistema protivvazdušne odbrane, dok visoka preciznost udara ukazuje na napredne navigacione i ciljne sisteme. Pretpostavlja se da poseduje reaktivni motor, domet sličan „Banderolju“ (oko 500 kilometara), ali i unapređene mogućnosti manevrisanja i veću otpornost na elektronsko ometanje.

Ukraine was attacked for the first time by the Banderol cruise missile. It is a reduced-size Russian Storm Shadow — a new type of small cruise missile of the Russian Federation. pic.twitter.com/AT7p2lSspd — 𝔗𝔥𝔢 𝕯𝔢𝔞𝔡 𝕯𝔦𝔰𝔱𝔯𝔦𝔠𝔱△ 🇬🇪🇺🇦🇺🇲🇬🇷 (@TheDeadDistrict) August 9, 2025

Spekulacije da bi raketa mogla biti umanjena verzija Storm šedou dodatno su podgrejale poređenja sa poznatim zapadnim projektilom. Storm šedou, razvijen 1990-ih godina u saradnji francuske kompanije „Matra“ i britanske „British Aerospace“, a danas proizvođen od strane MBDA, predstavlja krstareću raketu sa smanjenom radarskom uočljivošću i velikim dometom. Opremljena je INS sistemom sa GPS podrškom i sistemom za praćenje terenskog profila, dok u završnoj fazi leta koristi IC senzor za mapiranje područja i poređenje slike cilja.

Maksimalni domet originalne Storm šedou rakete iznosi 560 kilometara, dok je Ukrajina dobila umanjenu izvoznu verziju dometa 250 kilometara, koju je integrisala na svoje sovjetske jurišne bombardere Su-24. Raketa mase 1.300 kilograma do sada je više puta oborena od strane ruske PVO, a ruske snage su u više navrata preuzele ostatke ovih projektila kako bi ih detaljno proučile.

Iako nova ruska raketa ima konstrukciju smanjene radarske uočljivosti, stručnjaci ističu da ipak ne izgleda potpuno identično Storm šedouu. Njene stvarne tehničke karakteristike još nisu zvanično potvrđene, ali vojni posmatrači smatraju da bi uvođenje ovakvog oružja moglo značajno povećati pritisak na ukrajinske sisteme PVO, posebno ako se koristi u kombinaciji sa masovnim napadima dronova i drugim raketnim sredstvima.

Ovaj događaj, po svemu sudeći, označava početak nove faze ruskih vazdušnih operacija, gde će inovativna i prilagodljiva oružja igrati ključnu ulogu u probijanju složenih odbrambenih mreža, a naredni dani će verovatno doneti još informacija o ovoj misterioznoj raketi.

oruzjeonline.com

BONUS VIDEO - Helikopteri Ka-32 i Super puma u akciji gašenja požara u Kamenoj gori