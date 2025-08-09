Svet

VATRENA STIHIJA U GRČKOJ: Požar kod Atine odneo jedan život, evakuacije i dalje traju (VIDEO/FOTO)

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

09. 08. 2025. u 18:02

ŠUMSKI požar na obodu Atine stavljen je jutros pod kontrolu, ali su evakuacije stanovništva iz ugroženih područja nastavljene zbog očekivanih jakih vetrova.

ВАТРЕНА СТИХИЈА У ГРЧКОЈ: Пожар код Атине однео један живот, евакуације и даље трају (ВИДЕО/ФОТО)

Foto Tanjug/AP/Thanassis Stavrakis

Portparol vatrogasne službe izjavio je danas da je požar u tom području pod kontrolom, ali da još uvek nije u potpunosti ugašen.

Prethodno je najmanje jedna osoba stradala, a više kuća i poljoprivrednih imanja uništeno je u petak, kada su se požari, podstaknuti olujnim vetrom, proširili širom Grčke, prenosi Katimerini.

Najteža situacija bila je u gradiću Keratea, jugozapadno od Atine, gde je u izgoreloj zgradi pronađeno telo starijeg muškarca.

Foto: Фото Танјуг/АП/Thanassis Stavrakis

POGLEDAJ GALERIJU

U petak su udarni vetrovi dostigli brzinu i do 80 kilometara na čas, raspirujući vatru u okolini Keratee i zahvatajući maslinjake.

Grčka i druge mediteranske zemlje spadaju u takozvana „žarišta šumskih požara“, kako upozoravaju naučnici, s obzirom na visoke temperature i sušne letnje periode.

(Tanjug)

BONUS VIDEO - Helikopteri Ka-32 i Super puma u akciji gašenja požara u Kamenoj gori

