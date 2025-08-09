VATRENA STIHIJA U GRČKOJ: Požar kod Atine odneo jedan život, evakuacije i dalje traju (VIDEO/FOTO)
ŠUMSKI požar na obodu Atine stavljen je jutros pod kontrolu, ali su evakuacije stanovništva iz ugroženih područja nastavljene zbog očekivanih jakih vetrova.
Portparol vatrogasne službe izjavio je danas da je požar u tom području pod kontrolom, ali da još uvek nije u potpunosti ugašen.
Prethodno je najmanje jedna osoba stradala, a više kuća i poljoprivrednih imanja uništeno je u petak, kada su se požari, podstaknuti olujnim vetrom, proširili širom Grčke, prenosi Katimerini.
Najteža situacija bila je u gradiću Keratea, jugozapadno od Atine, gde je u izgoreloj zgradi pronađeno telo starijeg muškarca.
U petak su udarni vetrovi dostigli brzinu i do 80 kilometara na čas, raspirujući vatru u okolini Keratee i zahvatajući maslinjake.
Grčka i druge mediteranske zemlje spadaju u takozvana „žarišta šumskih požara“, kako upozoravaju naučnici, s obzirom na visoke temperature i sušne letnje periode.
(Tanjug)
BONUS VIDEO - Helikopteri Ka-32 i Super puma u akciji gašenja požara u Kamenoj gori
