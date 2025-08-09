OVIM SE PIŠE ISTORIJA: Putin prvi ruski lider koji će posetiti Aljasku

OVIM SE PIŠE ISTORIJA: Putin prvi ruski lider koji će posetiti Aljasku
RUSKI predsednik Vladimir Putin biće prvi lider Rusije koji će posetiti Aljasku, kada se u petak u toj američkoj saveznoj državi bude sastao sa američkim predsednikom Donaldom Trampom, piše danas Sputnjik.
U Sjedinjenim Američkim Državama su tokom sovjetske ere boravili Nikita Hruščov, Aleksej Kosigin, Leonid Brežnjev, Mihail Gorbačov je u Americi bio tri puta, a Boris Jeljcin pet puta.
U SAD su takođe boravili bivši premijeri Viktor Černomirdin, Sergej Stepašin i Mihail Kasjanov.
Dmitrij Medvedev je, kao predsednik Rusije, posetio Havaje, Njujork i Pitsburg, dok je Putin posetio Njujork, Teksas, Merilend, Džordžiju i Mejn.
Poslednja poseta ruskog predsednika Sjedinjenim Državama dogodila se pre deset godina, u septembru 2015. godine.
Aljaska je, inače, najsevernija i najveća američka država. Otkrila ju je ruska ekspedicija 1732. godine, a Rusko carstvo ju je prodalo Sjedinjenim Državama 1867. godine.
Tramp je juče saopštio da će se sastati sa Putinom 15. avgusta na aljasci, što je potvrdio pomoćnik ruskog predsednika Jurij Ušakov.
Putin je u sredu u Kremlju primio specijalnog izaslanika američkog predsednika Stiva Vitkofa, a nakon sastanka, Ušakov je izjavio da su Moskva i Vašington usaglasili dogovor o održavanju susreta Putina i Trampa u narednim danima.
(Tanjug)
