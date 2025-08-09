STIGAO POZIV OD TRAMPA: Ovaj evropski predsednik ide u posetu Vašingtonu

AMERIČKI predsednik Donald Tramp pozvao je poljskog predsednika Karola Navrockog u posetu Vašingtonu početkom septembra, saopštio je danas šef kabineta poljskog lidera.

AP Photo/Jacquelyn Martin

Novoizabrani poljski predsednik, čiju predizbornu kampanju je podržala vodeća opoziciona nacionalistička Partija zakona i pravde, sastao se sa Trampom uoči izbora u maju i dobio njegovu podršku za svoju kandidaturu, preneo je Rojters.

- U zvaničnom pismu u kojem je na dan inauguracije čestitao poljskom predsedniku, američki predsednik Donald Tramp pozvao je Navrockog da 3. septembra dođe u Belu kuću u zvaničnu radnu posetu - napisao je šef kabineta poljskog lidera, Pavel Šefernaker, u objavi na platformi Iks.