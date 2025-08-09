VELIKA EKSPLOZIJA U RUSIJI: Povređeno 25 osoba (VIDEO)

POSLE eksplozije u fabrici u Sterlitamaku, u Baškiriji, hospitalizovano je 25 osoba, saopštio je ministar zdravlja Baškortostana Ajrat Rahmatulin na svom Telegram kanalu.

Foto: Iks

- U gradsku bolnicu je dovedeno 25 povređenih. Na terenu radi 19 ekipa hitne pomoći. Iz Ufe su hitno upućene ekipe lekara helikopterom hitne pomoći. U njihovom sastavu su reanimatolozi, specijalisti za lečenje teških opekotina i oftalmolog - naveo je ministar.

Incident se dogodio jutros, u subotu, na proizvodnom pogonu „Kaustik“, koji pripada „Baškirskoj sodnoj kompaniji“. Postavljen je sistem kontrole kvaliteta vazduha u okolini.

The number of victims after the explosion at the soda plant in Sterlitamak, 🇷🇺 has risen to 25. Most have pulmonary edema, chemical burns to the eyes and chlorine poisoning. pic.twitter.com/xuQoQEpfqk — Vijesti (@Vijesti11111) August 9, 2025

Prema podacima Ministarstva za vanredne situacije Rusije (MČS), u otklanjanju posledica učestvuju 42 osobe i 15 jedinica tehnike. Nadležni navode da je situacija pod kontrolom.

"Baškirska sodna kompanija“ je najveći proizvođač kalcinisane i prehrambene sode u Rusiji.

(RIA)