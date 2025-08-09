BIVŠI SAVETNIK ŠEFA PENTAGONA: Evropa i Ukrajina će pokušati da osujete sastanak Trampa sa Putinom

BIVŠI savetnik šefa Pentagona Den Koldvel izjavio je na društvenoj mreži Iks da će Ukrajina i Evropa činiti prepreke kako bi sprečile susret predsednika Rusije i SAD Vladimira Putina i Donalda Trampa.

Foto: Profimedia

- Nesumnjivo je da će snage u Evropi i u Ukrajini, koje su životno zainteresovane za nastavak sukoba, preduzeti koordinisane napore da osujete sastanak Trampa sa Putinom - napisao je on.

Predsednik SAD je u noći između petka i subote najavio da će se 15. avgusta na Aljasci sastati sa ruskim liderom, a Kremlj je potvrdio njegove reči.

- Postignut je dogovor o organizovanju sastanka predsednika Ruske Federacije i SAD 15. avgusta na Aljasci. Rusija i SAD su bliski susedi, graniče se. Čini se sasvim logičnim da naša delegacija jednostavno preleti Beringov moreuz, a da se tako važan i očekivani samit održi tamo - rekao je Ušakov, preneo je TASS.

Glavna tema razgovora biće mogućnosti za dugoročno mirno rešenje ukrajinskog sukoba, prenela je agencija. Pored toga, lideri će razmotriti ekonomske projekte na Aljasci i Arktiku, za koje Moskva i Vašington vide "velike i obostrano korisne perspektive".