Svet

"HJUSTONE, IMAMO PROBLEM": Umro čuveni astronaut "baksuzne misije" Apolo 13

В.Н.

08. 08. 2025. u 21:41

ASTRONAUT Džim Lovel, komandir "baksuzne misije" Apolo 13, umro je u 97. godini.

ХЈУСТОНЕ, ИМАМО ПРОБЛЕМ: Умро чувени астронаут баксузне мисије Аполо 13

Foto: Profimedia

Lovel je bio astronaut NASA, a čuvena misija na čijem je čelu bio ovekovečena je i u filmu "Apolo 13", u kome ga je glumio Tom Henks.

(Telegraf)

