"HJUSTONE, IMAMO PROBLEM": Umro čuveni astronaut "baksuzne misije" Apolo 13
ASTRONAUT Džim Lovel, komandir "baksuzne misije" Apolo 13, umro je u 97. godini.
Lovel je bio astronaut NASA, a čuvena misija na čijem je čelu bio ovekovečena je i u filmu "Apolo 13", u kome ga je glumio Tom Henks.
