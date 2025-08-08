TEŽAK SUDAR, IMA POVREĐENIH: Automobil naleteo na vozilo hitne pomoći (VIDEO)

AUTOMOBIL se velikom brzinom sudario sa vozilom hitne pomoći u Čerepovcu.

Foto: Printskrin REN TV

U sudaru je povređeno petoro ljudi.

Vozač automobila nije dao prednost vozilu hitne pomoći i udario je u vozilo. Sudar je prouzrokovao prevrtanje vozila hitne pomoći i udar u stub.

Povređena su tri radnika hitne pomoći, kao i vozač i putnik iz automobila.