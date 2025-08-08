TEŽAK SUDAR, IMA POVREĐENIH: Automobil naleteo na vozilo hitne pomoći (VIDEO)
AUTOMOBIL se velikom brzinom sudario sa vozilom hitne pomoći u Čerepovcu.
U sudaru je povređeno petoro ljudi.
Vozač automobila nije dao prednost vozilu hitne pomoći i udario je u vozilo. Sudar je prouzrokovao prevrtanje vozila hitne pomoći i udar u stub.
Povređena su tri radnika hitne pomoći, kao i vozač i putnik iz automobila.
