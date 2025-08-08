Svet

TEŽAK SUDAR, IMA POVREĐENIH: Automobil naleteo na vozilo hitne pomoći (VIDEO)

Novosti online

08. 08. 2025. u 20:00

AUTOMOBIL se velikom brzinom sudario sa vozilom hitne pomoći u Čerepovcu.

ТЕЖАК СУДАР, ИМА ПОВРЕЂЕНИХ: Аутомобил налетео на возило хитне помоћи (ВИДЕО)

Foto: Printskrin REN TV

U sudaru je povređeno petoro ljudi.

Vozač automobila nije dao prednost vozilu hitne pomoći i udario je u vozilo. Sudar je prouzrokovao prevrtanje vozila hitne pomoći i udar u stub.

Povređena su tri radnika hitne pomoći, kao i vozač i putnik iz automobila.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SPEKTAKL NA MARAKANI: Počinje prodaja ulaznica za meč Srbija - Engleska, specijalna iznenađenja za prvih 100 kupaca

SPEKTAKL NA "MARAKANI": Počinje prodaja ulaznica za meč Srbija - Engleska, specijalna iznenađenja za prvih 100 kupaca