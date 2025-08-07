Svet

PRVA REAKCIJA RUSIJE NA TRAMPOV MIROVNI PLAN: "Potpuno prihvatljivo" (VIDEO)

Новости онлине

07. 08. 2025. u 17:54

JURIJ Ušakov, savetnik predsednika Rusije Vladimira Putina, izjavio je da je Vašington Moskvi predstavio predlog primirja koji Kremlj smatra „potpuno prihvatljivim“.

ПРВА РЕАКЦИЈА РУСИЈЕ НА ТРАМПОВ МИРОВНИ ПЛАН: Потпуно прихватљиво (ВИДЕО)

Foto: Profimedia

Podsetimo, juče je u Kremlju održan sastanak američkog izaslanika Stiva Vitkofa i ruskog predsednika Vladimira Putina.

Poljski portal Onet objavio je ključne tačke tog plana, koji uključuje prekid vatre između Rusije i Ukrajine, ali ne i potpuni mirovni sporazum.

Šta tačno predviđa američki plan?

  • de fakto priznanje ruske kontrole nad okupiranim teritorijama zamrzavanjem statusa tih područja na period od 49 do 99 godina, bez formalnog pravnog priznanja;
  • ukidanje većine sankcija uvedenih Rusiji i eventualni povratak ruskog gasa i nafte na svetska tržišta.

U kontekstu predloženog plana, „zamrzavanje“ pitanja okupiranih teritorija na više decenija bio bi oblik de fakto priznanja ruske kontrole, ali bez međunarodnog pravnog legitimiteta.

Nema garancija o neširenju NATO-a i prestanku vojne pomoći Ukrajini

Ono što u planu ne postoji jesu garancije da se NATO više neće širiti, a Sjedinjene Države će, prema ovom predlogu, nastaviti da pružaju vojnu pomoć Ukrajini.

Sada se čeka najavljeni sastanak između Vladimira Putina i Donalda Trampa, dok je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio da su njegovi ciljevi za taj susret prestanak ubijanja Ukrajinaca i uspostavljanje prekida vatre.

