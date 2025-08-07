PRVA REAKCIJA RUSIJE NA TRAMPOV MIROVNI PLAN: "Potpuno prihvatljivo" (VIDEO)

JURIJ Ušakov, savetnik predsednika Rusije Vladimira Putina, izjavio je da je Vašington Moskvi predstavio predlog primirja koji Kremlj smatra „potpuno prihvatljivim“.

Foto: Profimedia

Podsetimo, juče je u Kremlju održan sastanak američkog izaslanika Stiva Vitkofa i ruskog predsednika Vladimira Putina.

Poljski portal Onet objavio je ključne tačke tog plana, koji uključuje prekid vatre između Rusije i Ukrajine, ali ne i potpuni mirovni sporazum.

Šta tačno predviđa američki plan?

de fakto priznanje ruske kontrole nad okupiranim teritorijama zamrzavanjem statusa tih područja na period od 49 do 99 godina, bez formalnog pravnog priznanja;

ukidanje većine sankcija uvedenih Rusiji i eventualni povratak ruskog gasa i nafte na svetska tržišta.

U kontekstu predloženog plana, „zamrzavanje“ pitanja okupiranih teritorija na više decenija bio bi oblik de fakto priznanja ruske kontrole, ali bez međunarodnog pravnog legitimiteta.

Nema garancija o neširenju NATO-a i prestanku vojne pomoći Ukrajini

Ono što u planu ne postoji jesu garancije da se NATO više neće širiti, a Sjedinjene Države će, prema ovom predlogu, nastaviti da pružaju vojnu pomoć Ukrajini.

Sada se čeka najavljeni sastanak između Vladimira Putina i Donalda Trampa, dok je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio da su njegovi ciljevi za taj susret prestanak ubijanja Ukrajinaca i uspostavljanje prekida vatre.